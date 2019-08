Bragantino volta a vencer após três jogos, goleia Operário e dispara na liderança da Série B

O Bragantino vinha sem vencer há três partidas, dois empates e uma derrota. O Operário vinha de duas vitórias consecutivas. Mas a história desta partida foi completamente diferente.

No Nabizão, o Bragantino recebeu o Operário pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, com uma bela atuação individual de Claudinho, o Braga bateu seu visitante por 4 a 0. Os gols foram de Matheus Peixoto, Léo Ortiz, Bruno Tubarão e Ytalo.

Com essa vitória, o Bragantino dispara na liderança, ficando com 31 pontos, 5 cinco na frente do Coritiba, que ainda joga na rodada. Já o Operário estaciona no meio da tabela, com 21 pontos na 11ª posição, podendo cair até para décimo quarto, de acordo com os resultados da rodada.

E foi de goleada!

Logo aos dois minutos Wesley tentou a finalização de longe, assustando o goleiro André Luiz, mas mandando a bola pela linha de fundo. Aos oito minutos Claudinho, pela esquerda, cobrou uma falta na área e achou Ytalo, que subiu e desviou de cabeça, acertando a bola na trave esquerda e a viu ir pra fora.

A pressão inicial deu resultados para o Bragantino logo cedo. Após dois escanteios seguidos, Matheus Peixoto recebeu na grande área um lançamento de Ryller e bateu na saída do goleiro André Luiz, abrindo o placar para os donos da casa!

O jogo se desenhava mais lento após o gol, onde o Bragantino controlou o jogo até os 28 minutos, quando conseguiu um escanteio onde Claudinho recebeu o toque curto e cruzou pro meio da área, achando Léo Ortiz. O zagueiro cabeceou para o chão, vencendo o goleiro André Luiz e fazendo o 2 a 0!

Aos 33 Ryller carregou pelo meio e tentou a finalização de longe, mas a bola foi rasteira e André Luiz caiu para ficar com ela sem sustos. Já nos acréscimos, Edson Borges tentou a finalização de longe e mandou a bola por cima do travessão, com perigo para Julio César.

No segundo tempo, a partida começou intensa e movimentada, mas a primeira chance foi em uma falta tocada para Ytalo, que bateu de longe e mandou pra fora. Na sequência do lance, Ytalo foi lançado na área, mas a bola desviou e sobrou alta para ele, que dominou driblando o goleiro. Na hora de finalizar, André Luiz se recuperou e salvou o Operário do terceiro gol!

Aos 17, André Luiz salvou o Operário duas vezes seguidas! Ryller finalizou de longe e o goleiro espalmou a bola de volta para o meio da área, onde estava Matheus Peixoto, que tentou finalizar, mas o goleiro antecipou e saiu nos pés do camisa nove, salvando o Fantasma!

Aos 25 Cléo Silva foi lançado e invadiu a área, pela esquerda. O atacante conseguiu bater e viu Julio César desviar com a ponta dos dedos a bola antes de ela pegar na trave e sair pela linha de fundo. Aos 42 minutos Bruno Tubarão marcou o terceiro gol do Bragantino!

A jogada veio da direita, quando chegou em Ytalo, que desviou a bola e ela sobrou para Bruno Tubarão na meia lua. O atacante ajeitou com a perna direita e bateu com a esquerda para ampliar o placar da partida! O placar de 3 a 0 não durou nem dois minutos, pois Ytalo fez o dele!

Wesley foi lançado na direita e cruzou forte quando chegou na linha de fundo. André Luiz espalmou pro meio e, finalmente, marcou seu gol, o quarto do Bragantino na partida!

O Bragantino volta aos gramados na próxima segunda-feira (19), quando enfrenta o Criciúma., às 20h Já o Operário recebe o Guarani na terça-feira (20), às 19h15. Ambos os jogos são válidos pela 17ª rodada da Série B.