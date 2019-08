Internacional anuncia Bruno Silva como novo reforço para o restante da temporada

O Internacional anunciou nesta terça-feira (13) a contratação do meio-campista Bruno Silva. O contrato entre o clube e o atleta será até o final de 2019.

O atleta já teve passagens por diversos clubes brasileiros. Ele é formado pelo Vila Nova-GO, mas foi no Avaí onde surgiu na elite do futebol.

Além das equipes catarinense, o Bruno já atuou no Bahia, Ponte Preta, Athletico-PR, Chapecoense, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. No Tricolor Carioca fez 23 jogos na atual temporada.

Com 32 anos, ele tem no currículo duas conquistas do Campeonato Catarinense, uma do Campeonato Paulista do Interior, uma do Campeonato Mineiro e uma Copa do Brasil. Bem como fez parte da Seleção do Campeonato Brasileiro de 2017, ano em que foi destaque no Botafogo.