Visando encostar no líder, Coritiba recebe Brasil de Pelotas no Couto Pereira

A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro traz um duelo de interesses distintos, na medida em que o Coritiba enfrenta o Brasil de Pelotas nessa terça-feira (13), no Couto Pereira. O Coxa precisa da vitória para encostar ainda mais no líder Bragantino, que tem cinco pontos de vantagem, enquanto os Xavantes querem sair do meio da tabela e afastar de vez o desconforto do Z4.

Mente fria é filosofia do Coxa Branca

O alviverde conta com o retorno do goleiro e ídolo do time Wilson, que depois de ficar fora por quase um mês, passou a treinar novamente, mas um desconforto o tirou do jogo do último sábado. Agora ele está a disposição do treinador e pode aparecer como surpresa na escalação.

Robson também volta, mas de suspensão automática, cumprida na vitória por 2 a 0 contra o Figueirense, no último sábado, e deve começar entre os titulares. O meia Rafinha ainda é duvida, já que ainda não está totalmente recuperado, mas pode entrar no segundo tempo.

Mesmo vivendo uma boa fase, que lhe deu a vice liderança da competição, o técnico Umberto Louzer afirmou que, nesse momento o melhor para o clube é manter os jogadores com a cabeça no lugar e não se deixar levar pela vaidade.

"Sabemos que não conquistamos nada. Você tem que ter cuidado com as armadilhas que o futebol te prega. Não pode ser picado pela tal da vaidade. Estamos no caminho certo e vamos trabalhar muito.", disse.

A provável escalação do Coritiba é: Wilson (Muralha), Diogo Mateus, Rafael Lima, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano, Giovanni; Thiago Lopes, Robson e Rodrigão.

Xavantes apostam na estrela de Cristian

A sequência do rubro negro é inconstante, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Mesmo assim, o time arrancou um importante empate fora de casa contra o Oeste e tem tudo para entrar com moral em mais um duelo longe de seus domínios. A revelação da temporada, Cristian, vem chamando a atenção no torneio e pode ser um diferencial para a vitória Xavante.

Caso repita a escalação do último jogo, o Brasil vai a campo com Carlos Eduardo, no gol, Ricardo Luz; Leandro Camilo; Bruno Aguiar e Ednei, fechando a zaga; Leandro Leite; Carlos Jatobá; Murilo Rangel; Diogo Oliveira e Cristian, no meio, e na frente o atacante de referência Rafael Grampola.