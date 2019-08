Sport recebe Botafogo-SP em briga direta pelo G-4 da Série B

Em jogo válido pela 16ª rodada da Série B, dois clubes postulantes ao acesso à Série A se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife. Na tarde deste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), o Sport recebe o Botafogo-SP em sua casa numa briga direta pelo acesso à Primeira Divisão.

Apesar da distância na tabela da competição, apenas um ponto separam as duas equipes. A Pantera, com 24 pontos, ocupa a sexta posição, enquanto o Leão da Ilha, com 23, é o 10º colocado.

Mudanças à vista no Leão

Após a derrota na última rodada para o Criciúma, o técnico Guto Ferreira resolveu mexer bastante na equipe que, além de perder na última rodada, não vence há três partidas (dois empates e uma derrota). Uma das novidades da equipe será o lateral-esquerdo Sander, recuperado de lesão. Para o ala, muito mais do que as mudanças no time titular, é necessário ter ânimo para voltar a vencer.

“A gente só vai poder provar essa nova cara do Sport se conquistar a vitória. Acredito que o nosso ânimo de entrar na partida tem que ser diferente. Eu falo sempre desde 2017 que a gente tem que brigar pelo prato de comida. Marcão sempre fala também e isso tem que estar dentro das nossas cabeças”, afirmou Sander.

Além do lateral, outras cinco mudanças estão previstas na equipe titular do Sport. Na lateral-direita, Raul Prata substitui o suspenso Norberto. No meio-campo, Marcão e Charles formam a dupla de volantes. Já no ataque, Juninho e Hyuri entram nos lugares de Sammir – que negocia sua saída do Leão, e Ezequiel, respectivamente.

Provável time: Mailson; Raul Prata, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Marcão, Charles e Juninho; Hyuri, Guilherme e Hernane.

Pantera com novo comandante

Com a saída de Roberto Cavalo, o Botafogo anunciou Hemerson Maria como novo técnico. A partida contra o Sport será a primeira em que o novo comandante irá dirigir a equipe na beira do gramado – na rodada anterior, o treinador ainda não havia sido inscrito no BID da CBF.

Mesmo já atuando efetivamente os treinos, o professor diz que, não estando na beira do campo, é como um jogador sem estar atuando.

“Eu não podia ficar no banco, mas participei ativamente da preparação para o jogo, passei vídeo na sexta, fizemos treinamento, palestra, preleção. Durante o jogo acredito que nunca falei tanto com o Emerson, foram 22 ligações, no intervalo desci para conversar com os atletas, todas as alterações comandei de cima, só não tive a presença física. Mas agora vou voltar a fazer o que eu mais gosto, treinador fora da casamata é a mesma coisa que jogador que não está nas quatro linhas”, disse o treinador.

Para esta partida, Hemerson Maria terá praticamente todo o elenco à disposição. Apenas o volante Willian Oliveira está vetado pelo departamento médico. No entanto, a equipe considerada titular não deverá ter alterações em relação ao último jogo, no empate contra o Bragantino.

Provável time: Darley; Lucas Mendes, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Vinícius Freitas; Jonata Felipe, Marlon Freitas, Murilo Henrique, Nadson e Felipe Saraiva; Henan.