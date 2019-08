Vila Nova vence bate Guarani fora de casa e se distancia do Z-4 da Série B

Jogo válido pela 16ª rodada da Série B de 2019, sendo disputado no Brinco de Ouro da Princesa

Guarani e Vila Nova se enfrentaram nesta sexta-feira (16), no Brinco de Ouro, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova venceu por 2 a 0. Robinho e Wesley Matos marcaram os gols da partida.

O Guarani começou no ataque e aos três minutos teve a oportunidade, com Vitor Feijão. O atacante cruzou na direção de Michel Douglas. No entanto, ninguém apareceu para completar.

Aos 12', nova chegada do time da casa. Ricardinho avançou e tocou para Bady. O meia chutou para o gol e o goleiro Rafael Santos fez a defesa.

Mas quem saiu na frente foi o Vila Nova. Aos 14', Robinho abriu o placar após o receber o passe e bater cruzado, sem chances para o goleiro Klever.

Aos 22', o Guarani tentou o empate em jogada iniciada na lateral cobrada por Bruno Souza. No entanto, Rafael Santos saiu do gol e ficou com ela.

Aos 30', o Bugre teve falta perigosa a seu favor após Romário ser derrubado próximo à entrada da área. Thallyson cobrou e a bola parou na barreira.

O Guarani seguiu tentando o empate e aos 42' assustou com Davó. O atacante recebeu o passe e chutou para o gol. O goleiro espalmou.

No segundo tempo, aos cinco, Davó quase empatou em grande estilo. Deu um chapéu no marcador e chutou para o gol. Mas o goleiro Rafael Santos fez a defesa e, no rebote, Bady chutou, mas a bola foi para fora.

O Guarani voltou bem do intervalo e aos oito teve mais uma falta perigosa. No entanto, Vitor Feijão mandou a bola longe do gol.

No minuto seguinte, o Vila tentou ampliar com Bruno Mezenga. O atacante chutou para o gol e a bola passou perto da trave.

E aos 14' Klever fez ótima defesa. Robinho chutou e o goleiro espalmou. No rebote, Alan Mineiro chutou e o arqueiro salvou.

Mas aos 15' o Vila ampliou. Jeferson cobrou escanteio na área e o zagueiro Wesley Matos cabeceou para o fundo das redes.

O Guarani chegou aos 26'. Renanzinho cobrou escanteio e Diego Jussani tirou. Mas o jogador novamente mandou para a área e o zagueiro Luiz Gustavo cabeceou próximo à trave.

Aos 36', Robinho recebeu o passe de Alan Mineiro e chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Em seguida, Felipe Amorim, do Guarani, tocou para Arthur, que perdeu a bola.

Os jogadores do Guarani reclamaram de pênalti em lance aos 38'. Renanzinho tocou para Davó, que tentou o cruzamento e a bola bateu no braço de Capixaba, dentro da área. Mas o árbitro mandou seguir.

A última grande oportunidade da partida foi aos 42', a favor do Guarani. Após cobrança de escanteio, Magno quase mandou contra o próprio patrimônio. Rafael Santos salvou. No rebote, mais uma grande defesa do arqueiro.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 18 pontos e subiu para 14ª colocação, se distanciando da zona de rebaixamento. Enquanto o Guarani permanece na lanterna, com 13 pontos conquistados.

As equipes voltam a campo na próxima terça-feira (20), pela 17ª rodada da competição. O Guarani enfrenta o Operário no Germano Krüger, na terça-feira (20), às 19h15. Já o Vila Nova recebe o Sport no Olímpico, às 21h30.