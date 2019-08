Com um a menos, Operário vence e complica vida do Guarani na Série B

Operário e Guarani se enfrentaram nesta terça-feira (20), no Germano Krüger. A partida foi válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fantasma venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Cleyton.

No primeiro minuto de jogo o time paulista assustou. Vitor Feijão aproveitou a bola na área e bateu em cima do goleiro, que mandou para escanteio, mas a arbitragem marcou tiro de meta.

O Operário respondeu aos seis. A zaga do Bugre saiu jogando errado e Cleyton mandou para o gol. O goleiro Klever fez a defesa.

Aos 11' foi a vez do Guarani voltar ao ataque. Vitor Feijão tocou para Michel Douglas, mas o jogador acabou desperdiçando a jogada. E aos 18' André Luiz chutou e conseguiu escanteio.

Após a cobrança, o mandante saiu em contra-ataque e abriu o placar. Felipe Augusto tocou para Cleyton, que chutou para o gol e marcou o único gol da partida, aos 19'.

Aos 33', Felipe Augusto tentou o cruzamento, mas Bruno Souza apareceu para tirar. Aos 37', Maílton sofreu falta de Luiz Gustavo. Após a cobrança, Índio chutou, mas a bola passou longe.

O Operário teve a chance de ampliar aos 38', com Lucas Batatinha, que recebeu na entrada da área. Mas o jogador acabou mandando para fora.

O segundo tempo começou sem muitas chances e o Operário ficou com um a menos aos 13', quando Lázaro foi expulso. O zagueiro fez falta em Vitor Feijão e, como era o último homem, acabou levando o cartão vermelho.

Aos 15', o Fantasma assustou com Vitor Feijão, que cobrou falta direto no gol. Mas o goleiro André Luiz fez a defesa. Aos 20', Michel Douglas, do Guarani, chutou da entrada da área e a bola passou por cima do gol.

O Guarani teve uma falta frontal a seu favor aos 40'. Marquinhos cobrou, mas a bola passou longe do gol, sem perigo.

Com o resultado, o Operário chegou aos 24 pontos e ocupa a nona posição na tabela. Enquanto o Guarani permanece na lanterna, com 13 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Vitória, no sábado (24), no Barradão, às 16h30. Ja o Guarani volta a campo no domingo (25), contra o América-MG, no Independência, às 11h.