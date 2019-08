Jesus fala sobre postura de Cuéllar e dispara: "Nos faz falta como jogador"

A noite do último domingo (25), foi movimentada dentro e fora do campo para o Flamengo. Após a vitória sobre o Ceará por 3 a 0, o técnico Jorge Jesus comentou sobre a postura de Cuéllar, que foi afastado do elenco por ter se recusado a viajar com o time.

"Foi uma decisão da diretoria. Ele se recusou a viajar. Situação que não compete a mim. São outros interesses que precisam ser analisados por ele e pela diretoria. O símbolo do Flamengo é que está acima. Não é jogador, não é treinador. Quando alguém pensa que está à frente do clube, vai ter problemas. Nos faz falta como jogador. Perdemos o Diego. Contra o Inter, não tenho o Arão. Ele vai ter que assumir as consequências da atitude que tomou. Vão chegar a uma decisão", disse.

Mesmo com a ausência do jogador, o time Rubro-negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, pela primeira vez neste ano, enquanto o Ceará continuou com os 20 pontos e desceu para a 13° posição na tabela.

O próximo jogo do Flamengo será contra o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30, nesta quarta-feira, pela disputa da Conmebol Libertadores.