É decisão! Internacional e Flamengo duelam com estrangeiros em foco

O Flamengo treinou nesta terça-feira (27) em Viamão, Região Metropolitana de Porto Alegre, para enfrentar o Internacional pela Libertadores. O jogo será no Beira-Rio, porém o Rubro-Negro preferiu realizar a concentração e os treinamentos um pouco mais distante do local da partida.

Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o Inter precisa vencer por três gols de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. Uma vitória colorada pelo mesmo placar leva a decisão para os pênaltis. A equipe de arbitragem é proveniente da Argentina: o árbitro é Patrício Loustau, auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. O responsável pelo VAR será Fernando Rapallini.

Colorado conta com força de sua torcida e "lei do ex"

O Internacional se preparou bastante para a partida desta quarta-feira (28), o técnico Odair Hellmann poupou o time no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado, fora de casa, pelo Goiás. Enquanto o Flamengo, mesclou a equipe e derrotou o Ceará, no Castelão, por 3 a 0 e assumiu a liderança da competição.

A semana começou com treino fechado para a imprensa na segunda-feira, o atacante Rafael Sóbis, que sentiu desconforto muscular durante a partida de ida, participou das atividades junto com o grupo, mas continuará em avaliação até o aquecimento antes do jogo. Nesta terça-feira, porém, o treinamento foi aberto ao público no Beira-Rio e contou com cerca de 10 mil torcedores.

O colorado conta com a força de sua torcida para tentar a remontada, a equipe tem 78,7% de aproveitamento em 22 jogos como mandante no ano, como base para impor seu ritmo e estilo de jogo frente a seus adeptos. Os jogadores planejam uma estratégia de muita intensidade e agressividade para criar chances e buscar os gols que precisam, isso claro, sem esquecer da proteção ao setor defensivo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis (Wellington Silva); Guerrero.

Vale lembrar que o gol qualificado é critério de desempate na competição continental. Caso sofra um, o Inter terá a missão de marcar quatro para avançar à semifinal. Em entrevista, o técnico gaúcho ressaltou a importância de não sofrer gols.

"Ao mesmo tempo que tem que ser agressivo, é preciso cuidado, porque o Flamengo tem jogadores que podem decidir, como aconteceu no Maracanã. Vamos jogar para fazer o primeiro gol e a consequência disso dentro do jogo. Jogadores estão muito conscientes. Torcedor pode vir, vai nos apoiar e criar uma energia muito forte.

A principal arma do Internacional para o duelo ante o Flamengo está nos pés de Paolo Guerrero, o peruano atuou no Rubro-Negro Carioca entre 2015 e 2018 antes de se transferir para o Sul e defender as cores do Saci. O jogador concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (26) e falou sobre as expectativas de marcar contra o ex clube ao mesmo tempo em que exaltou o grupo:

"Sempre é especial (fazer valer a lei do ex), mas, para mim, é mais um jogo importante. Feliz, honrado, orgulhoso. Não vai mudar nada na minha vida. É lindo. São momentos, um grande objetivo.

"No Inter, não joga só o Paolo Guerrero. Jogamos todos os que estão dentro de campo e os que não estão. Vai ser o jogo do Inter, do grupo. Então aqui não tem um, dois, três. É o Inter quem ganha e quem perde. A gente vai lutar por essa classificação e está com muita ansiedade por esse jogo."

Elenco do Fla repõe desfalques

As principais armas de Jorge Jesus para o duelo estão entre o retorno do volante Cuéllar, que havia sido afastado pela diretoria após pedir para não viajar com o elenco, alegando problemas pessoais; o mistério — o time fez trabalhos fechados para a imprensa e concedeu uma única entrevista coletiva, com Pablo Marí nesta terça - e o fato de estar com o time quase completo, à exceção de William Arão (suspenso) e Diego Ribas (lesionado) todos os jogadores estão à disposição do treinador português para a partida. Mesmo com o retorno do colombiano, ainda há dúvidas sobre a escalação que o Mister mandará a campo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Piris da Motta (Cuéllar), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O caso Cuéllar

Gustavo Cuéllar chegou ao Flamengo em 2016. Em sua trajetória na cidade maravilhosa, disputou 170 jogos, marcou dois gols e foi bicampeão carioca em 2017 e 2019. Recentemente, o jogador recebeu propostas do Al Hilal, da Arábia Saudita, e do Bologna, da Itália e ficou balançado. A diretoria carioca, no entanto, ainda não decidiu sobre uma possível venda do jogador, tornando a situação tensa entre as partes.

Durante a semana decisiva após a partida contra o Internacional pela Libertadores, o jogador de 26 anos alegou problemas pessoais e solicitou que não viajasse com o grupo para o jogo contra o Ceará, no domingo (25). A vice-presidência do Flamengo emitiu uma nota sobre o ocorrido e afastou o jogador temporariamente. Após reunião entre diretoria e atleta na segunda-feira, ficou decidido que ele viajaria para Porto Alegre e seria reintegrado ao elenco.

Na terça, em entrevista coletiva, o zagueiro Pablo Marí exaltou o retorno do volante:

"Para nós é um companheiro a mais, precisamos dele para a equipe. É primordial, sabemos que é um grande jogador. (Sobre) A situação dele é que tem que falar com o clube, treinador... Mas dei as boas-vindas, chegou ontem, e, se está disponível, precisamos de todos", afirmou.

Retrospecto à régua

No histórico recente, desde 2014, Flamengo e Internacional já se enfrentaram 10 vezes. Dessas, apenas em dois jogos, ambos em 2015, os visitantes venceram. Também não houve nenhum empate de 2014 até hoje. Assim, tanto cariocas quanto gaúchos triunfaram cinco vezes, mantendo um equilíbrio total.

2019: FLA 2x0 INT

INT 2019: INT 2x1 FLA

FLA 2018: INT 2x1 FLA

FLA 2018: FLA 2x0 INT

INT 2016: INT 2x1 FLA

FLA 2016: FLA 1x0 INT

INT 2015: FLA 0x1 INT

2015: INT 1x2 FLA

2014: FLA 2x0 INT

INT 2014: INT 4x0 FLA

De todos esses confrontos, apenas o da semana passada foi pela Libertadores, pois os outros nove foram pela Série A do Brasileirão