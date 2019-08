Gabigol justifica gols perdidos, mas revela promessa que ‘ia voltar e fazer mais um’

No sufoco! Não faltou tensão no Beira-Rio em jogo de volta das quartas de Libertadores. Depois de vencer a ida por 2 a 0, o Flamengo tomou um gol aos 62', o que deixou o Internacional a apenas mais um tento de levar ao pênaltis. E por 23 minutos, a torcida flamenguista sentia o coração sair pela boca. Mas, aos 83', Gabigol tratou de se redimir das duas chances perdidas no primeiro tempo e empatou o confronto no Sul.

Com a classificação garantida, o atacante artilheiro do Flamengo no ano, contou que o time teve psicológico enquanto o Colorado estava mais impetuoso no jogo. Também falou sobre o desperdício de duas chances claras no primeiro tempo.

"O psicológico do jogador tem que ser mais forte que qualquer outra coisa. Acabei sim falhando ali duas vezes, mas, creio eu, que aquilo ali também acontece. Tentei fazer o que sempre faço, sem brincar, sem querer fazer algo que eu talvez eu não faça no dia a dia. Na primeira bola ele (goleiro Marcelo Lomba) acabou tendo um pouquinho de sorte, se não me engano a bola pegou na cabeça dele. Na segunda, eu, realmente, acabei tirando muito."

Após o 0 a 0 no primeiro período, o Flamengo seguia correndo risco, mas com a sensação de que poderia ter "matado" o confronto. No entanto, Gabriel contou que prometeu fazer um gol no segundo tempo e exaltou seus companheiros.

"Como eu disse no vestiário para meus companheiros: ‘eu ia voltar e fazer mais um’. Porque temos muita pacificidade e eu jogo com companheiros incríveis. Então, eu sabia que ia ter outra chance e poderia fazer o gol."

Agora, o Flamengo "vira a chave" e foca na manutenção da liderança do Brasileirão, por onde joga no domingo (01), diante do Palmeiras, no Maracanã, às 16h. Pela Libertadores, o Fla encara o Grêmio: primeiro jogo em Porto Alegre e o segundo no Rio de Janeiro.