Fim da novela! Flamengo vende Cuéllar ao Al Hilal por R$ 34 milhões

Enfim a novela sobre a venda do volante do Flamengo, Gustavo Cuéllar, chegou ao fim! Com multa rescisória estipulada em 70 milhões de euros (R$ 312 milhões), o atleta foi vendido para o Al-Hilal por 7,5 milhões de euros (R$ 34 milhões). O Rubro-Negro detém 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o América de Cali tem os 30% restante.

Anunciado pelo time da Arábia Saudita em suas redes sociais, o colombiano já tem data para sair do Brasil. Mais cedo, a direção do clube carioca havia emitido uma nota informando a liberação do atleta para viajar e resolver as pendências do acerto.

Cuéllar assinando contrato com os árabes (Foto: Reprodução/Al-Hilal)

Desempenho

O atleta vai e os números ficam. Com 170 jogos, sendo eles 138 como titular, Cuéllar marcou dois gols e deu quatro assistências. Além disso, foram 500 desarmes feitos corretamente pelo clube. Só pelo Campeonato Brasileiro, tem a maior média de desarmes do time na competição. São 26 em nove rodadas que ele jogou, ou seja, um rendimento de 2,9 por partida. Atrás dele ficam Renê com 2,8 e Arão com 2,3.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Desde que chegou, em 2016, Cuéllar não passou despercebido. Sua entrega ao clube e seu domínio com a bola fizeram com que o torcedor rubro-negro vibrasse e elogiasse o craque. Sendo o jogador de meio-campo do clube com o melhor percentual de acerto no fundamento (uma média de 50,7 passes por jogo), Cuéllar conseguiu concluir 96,7% das tentativas.