Arthur Caíke decide, e Bahia sofre para vencer CSA

Na Arena Fonte Nova, muitos esperavam um pleno domínio do Bahia sobre o CSA — o que não aconteceu. Após pênalti perdido por Artur no primeiro tempo, o gol salvador do Tricolor só aconteceu aos 41' do segundo tempo, em batida de falta feita por Arthur Caíque, que acabara de entrar. Com o placar movimentado, o Azulão não conseguiu se segurar até o apito final.

Surpreendendo, Euller e Jonatan Gómez foram os responsáveis pelas primeiras chegadas no jogo, ambas pelo CSA. No entanto, aos poucos, o Bahia foi tomando o controle do confronto, tanto que Ronaldo Alves dividiu com Gilberto e o árbitro marcou pênalti. Na batida aos 23 minutos, Jordi defendeu o chute de Artur, animando os alagoanos.

Após o pênalti, o Apodi e Alecsandro ainda tiveram chances, mas ambos os chutes foram barrados pela zaga baiana. O clima na Fonte Nova estava muito estranho, parecia que os rumos do Tricolor de Aço seriam negativos.

Depois do intervalo, Gilberto lançou Guerra logo no começo do segundo tempo, mas Jordi se antecipou e salvou o CSA mais uma vez. Ao contrário da etapa inicial, o Azulão não conseguia encaixar contragolpes e o Bahia dominava. A medida em que o tempo passava, os baianos ficavam nervosos com as jogadas sendo desperdiçadas. Porém, aos 41', Arthur Caíke, que acabar de entrar dois minutos antes, bate frontal, Jordi pula à esquerda, toca na bola, mas ela bate na trave e morre no fundo das redes: é o gol dos soteropolitanos.

Bola bateu na trave e foi às redes (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Momento em que Jordi tenta salvar o gol baiano (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Fala, artilheiro da noite!

"Pelo jogo que foi, a equipe do CSA conseguiu se defender bem. Nosso time trabalhou bem a bola, fazendo o que o professor pediu. Eles estavam bem fechados. Graças a Deus pude entrar e fazer um gol onde treino muito. O pessoal pega muito no meu pé, professor Paixão, e estou sempre treinando. Conseguimos grande triunfo. É pés no chão que vamos alcançando o nosso objetivo", disse Arthur Caíke em entrevista ao canal Premiere.

Desfecho de Bahia e CSA

Agora, o Bahia encosta literalmente no G-6, em oitavo, com 27 pontos. Em contraponto, o CSA amargura a vice-lanterna, com 12. E na próxima rodada, os baianos visitam o Vasco, às 11h do sábado (7). Os alagoanos jogam no dia seguinte, domingo (8), às 19h, contra a Chapecoense em Maceió.