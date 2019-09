Imperatriz-MA e Juventude empatam e deixam vaga em aberto para jogo da volta

Imperatriz-MA e Juventude fizeram o jogo de ida das quartas de final da Série C nesta segunda-feira (2), o jogo foi realizado no estádio Frei Epifânio, no Maranhão. Mesmo as duas equipes buscando o gol desde o início do jogo, nenhuma conseguiu mudar o placar, que ficou mesmo no 0 a 0. Um novo empate no jogo da volta, leva a decisão para os pênaltis.

Jogando em casa e com o melhor ataque da competição, o Imperatriz buscava sair na frente nesta decisão de 180 minutos, para enfim buscar o acesso inédito para a Série B. Entretanto, o tradicional Juventude, que se classificou em primeiro no grupo A, quer voltar a segunda divisão nacional, após rebaixamento na temporada anterior.

Jogando em casa, o Cavalo de Aço teve mais chances de abrir o placar do que o rival, foram quatro chances contra apenas duas do Juventude. Na mais perigosa, aos oito, Lucas Campos arriscou de fora da área, passando perto da trave e animando a torcida local. Entretanto, apesar das finalizações, o placar continuava zerado.

Na segunda etapa, as duas equipes voltaram com intensidade nos minutos iniciais. Logo aos oito, o Juventude perdeu uma grande chance de abrir o placar, quando após cruzamento de Renato Cajá, na área do Imperatriz, Carlos Henrique não conseguiu aproveitar e cabeceou sem força e direção.

Buscando uma vantagem para o jogo da volta, o Imperatriz se lançou ao ataque e quase abriu o placar após cabeçada de Matheus Lima, o goleiro do Juventude, Marcelo Carné, salvou a equipe gaúcha. E aos 34, o Cavalo de Aço ainda balançou as redes, mas Matheus Lima estava à frente e foi marcado corretamente o impedimento.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda (09), no Alfredo Jaconi, às 20h. Quem vencer, garante a vaga na semifinal da série C e o acesso à Série B de 2020.