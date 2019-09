Brasil de Pelotas vence em casa e aumenta sequência ruim do Londrina na série B

Brasil de Pelotas e Londrina se enfrentaram nesta terça-feira (03), no estádio Bento de Freitas. A partida foi válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Xavante venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo lateral Ednei.

O Brasil de Pelotas abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, com Ednei. Rodrigo Alves bateu para o gol e o lateral apareceu na área para empurrar a bola para o fundo das redes. E quase ampliou aos nove, com Murilo Rangel. O jogador pegou a sobra e arriscou de fora da área. No entanto, a bola saiu pela linha de fundo.

O Londrina respondeu no minuto seguinte. Breno cruzou e Júnior Pirambu chutou, mas acabou mandando para fora. Já aos 30, foi a vez da equipe da casa chegar. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Alves chutou da entrada da área e mandou por cima do gol.

Já aos 38, o Tubarão quase conseguiu o empate. Germano chutou de longe e houve desvio, mas o goleiro Carlos Eduardo fez a defesa. E aos 43, Neris chutou de fora da área e acabou mandando a bola longe do gol.

O segundo tempo começou com pressão da equipe londrinense. Aos quatro, Neris fez o cruzamento e Paulo Moccelin cabeceou para fora. Aos cinco, Neris apareceu de novo e chutou de primeira, mas Bruno Aguiar afastou o perigo. Aos 13, a pressão ainda continuava e Camilo cabeceou para fora após cruzamento de Higor Leite.

As melhores chances seguiram sendo da equipe visitante e aos 27' Germano arriscou o chute, que parou na marcação. No rebote, o próprio jogador chutou novamente e dessa vez o goleiro ficou com a bola.

O Xavante voltou a ameaçar aos 34, com Maicon Assis. O jogador recebeu o passe de Eduardo Person e tentou o chute, mas César salvou o Londrina. Já aos 38, mais uma chance do empate. Nathan Cachorrão recebeu o lançamento e chutou, mas acabou mandando para fora.

Com o resultado, o Brasil de Pelotas chegou aos 28 pontos e subiu para a 11ª colocação. Já o Londrina permanece com 25 pontos e agora é o 12º na tabela de classificação.

O Brasil de Pelotas volta a campo na próxima terça-feira (10), pela 22ª rodada da competição. O adversário é o CRB, no Estádio Rei Pelé, às 18h45. O Londrina recebe o Coritiba no sábado (14), no Estádio do Café. A partida será às 11h.