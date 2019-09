Em noite de estreia, Mano aprova resultado do Palmeiras: "Iniciar com vitória é sempre bom"

Na noite desse sábado (07) Palmeiras encarou a equipe do Goiás em Serra Dourada. Pela 18° rodado do Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu o time goiano nos últimos minutos da partida, de virada.Os gols foram marcados por Willian e Scarpa para o Palmeiras. O Goiás havia marcado com Rafael Vaz.

Após o confronto acirrado, Palmeiras volta para o G-4, ficando na 3ª posição, com primeira vitória após a Copa América e a primeira virada desde um jogo contra o São Paulo, em 2018.

Em coletiva, após o jogo, Mano Menezes fala do desempenho do time durante o jogo, pressionando o Goiás no campo dele:

"Achei que a equipe fez um bom jogo de modo geral. Teve controle das ações e foi organizada na maior parte do tempo, que é o que nós podíamos num primeiro momento buscar fazer. Podíamos ter dificuldades mas não nos desorganizar. O Goiás tem um contra-ataque espetacular com o Michael e se a gente toma o segundo gol, não vira mais. Essa foi a tônica do intervalo. Ter calma".

"A equipe voltou bem, pressionou no campo do adversário, de toda a posse de bola que tivemos, que foi alta, 60% dela foi no campo do adversário, que valoriza mais o que a gente fez", completou o técnico.

Estreando no Palmeiras, Mano falou da importância da vitória que não acontecia desde antes da Copa América:

"Iniciar com vitória sempre é bom, e a busca da melhora precisa vir muitas vezes precedida de bons resultados. Poderíamos sair daqui e eu conversar com vocês sobre a nossa posse, controle, coisas boas, mas poderíamos não ter vencido, e aí não seria completo".

"A equipe é de qualidade, o trabalho era bom, e nós sabemos que era bom – aliás fizemos um gol de lateral para nos ensinar a ser humilde no futebol, que às vezes coisas também funcionam na simplicidade, na jogada mais básica – então achar o ponto de equilíbrio, saber quando usar para que em algum momento sejamos agraciados", disse o novo técnico do alviverde.

Com o resultado o Verdão fica com 33 pontos, e próxima partida do Palmeiras será contra o Fluminense, em São Paulo nesta terça-feira (11).