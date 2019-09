Donald Trump e Gianni Infantino se reunem para discutir pagamento igual entre gêneros

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump encontrou na última terça-feira (10) com Gianni Infantino, presidente da FIFA, na Casa Branca, em Washington DC, EUA.

Além de falarem sobre a Copa do Mundo de 2026 que irá acontecer nos Estados Unidos, Trump e Infantino falaram sobre a ação que as jogadoras abriram contra a US Soccer solicitando o pagamento igualitário entre gêneros.

Após ser campeã na Copa do Mundo de Futebol Feminino na França de 2019, a seleção americana exigiu a organização responsável pelo pagamento de atletas, um salário igual entre homens e mulheres.

"Ele é o maior homem do futebol e nós somos, como provavelmente vocês sabem, quem vai receber a Copa do Mundo de 2026. Parte importante disto é uma parceria com México e Canadá, os Estados Unidos receberá uma grande porcentagem dos jogos e estamos muito animados com isso. Além disso, Infantino e eu acabamos de ter uma reunião sobre o futebol feminino e o que todo mundo está fazendo para tornar isto melhor, ainda mais justo, etc.", disse Trump.

Gianni Infantino disse que espera fazer com que a Copa do Mundo de 2026 seja o maior evento social de todos os tempos e agradeceu muitas vezes.

"É o maior evento de todos os tempos. São mais de quatro bilhões de espectadores em todo o mundo e faremos dele não apenas o maior evento esportivo, mas o maior evento social que veremos. O futebol que é uma grande parte deste país e o futebol feminino que é o atual campeão. Tem muito que ser feito .A Copa do Mundo começa em 2026, aqui, mas já começamos agora'', completou o presidente da FIFA.

No final da coletiva, o presidente da FIFA afirmou que está trabalhando duro com Donald Trump e em breve anunciarão novas iniciativas.