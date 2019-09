Avaí bate Atlético-MG, vence primeira em casa no Brasileiro e deixa lanterna após 12 rodadas

O Avaí finalmente conquistou a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Em jogo com pênalti perdido, VAR e com 12 minutos de acréscimo no total, o Leão da Ilha venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na Ressacada e deixa pela primeira vez desde a oitava rodada. O jovem Jonathan marcou pelo segundo seguido e garantiu a vitória avaiana na Ressacada, em Florianópolis.

O primeiro tempo foi fraco taticamente e emocionante para os torcedores catarinenses. O Avaí buscou o jogo contra os reservas do Atlético e abriu o placar aos 26 minutos com Jonathan, numa cobrança de escanteio e não perdeu a oportunidade e cabeceou para o fundo do gol: 1 a 0.

O time da casa ainda teve a oportunidade de aumentar o placar aos 31, quando Léo Silva agarrou e derrubou Jonathan na entrada da pequena área e o juiz marcou pênalti. Pedro Castro, que estava comemorando 100 gols com a camisa do Avaí, bateu fraco e Cleiton segurou em dois tempos.

Ainda na primeira etapa o VAR entrou em ação, Léo fez uma falta duríssima em Bruninho e recebe amarelo, porém o árbitro de vídeo é acionado e o juiz rever o lance para uma possível expulsão, mas para alívio dos torcedores avaianos, foi mantido o catão amarelo.

No segundo tempo o Avaí se fechou e apostou no contra-ataque para não sofrer um empate ou uma possível derrota. Aos 10 minutos quase marcaram o segundo gol com Lourenço, mas Igor Rabello chegou para evitar. O Galo até tentou uma reação, Geuvânio tabelou com Bruninho mas para na marcação, numa outra sequencia o meia chutou de canhota e Vladimir impediu o gol.

Luan também tentou para a equipe alvinegra, mas acabou chutando longe do gol e na outra oportunidade a bola saiu com o desvio para o escanteio. O Avaí se manteve recuado, teve até chance para matar o jogo com João Paulo no contra-ataque, mas acabou segurando a vitória no sufoco.

Com a vitória do Avaí, o time deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro e chegou aos 16 pontos, três atrás do CSA, primeiro time fora do Z-4. Já o Atlético perdeu a sexta consecutiva e soma 27 pontos, em 10º lugar.

Agora o Leão encara o Grêmio em Porto Alegre na quinta-feira (26), às 20h, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Galo enfrenta o Colón, às 21h30, no Mineirão, pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco foi adiada para o dia 2 de outubro.