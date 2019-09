Abel Braga é anunciado treinador do Cruzeiro com missão de evitar rebaixamento inédito

Um dia após a demissão do ex-técnico Rogério Ceni, na tarde desta sexta-feira (27), o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do técnico Abel Braga para o cargo de novo treinador do time celeste. O comunicado foi feito pelo vice-presidente de futebol Itair Machado, em entrevista na Toca da Raposa II. O contrato vai até o fim de 2020.

"O contrato dele é até o final do ano que vem, um contrato que não tem multa, porque ele faz questão que não tenha; e até trinta e um de dezembro do ano que vem ele é o nosso treinador. O bom de ter um treinador experiente, é que você pode batalhar para sair da tabela e já planejar o ano que vem", afirmou o vice-presidente de futebol.

A informação foi dada inicialmente pela Rádio 98fm, através do jornalista Heverton Guimarães. Nome de prestígio no futebol brasileiro, Abel Braga vai suceder Rogério Ceni e chega com a missão de salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Será a primeira vez de Abel no comando da equipe mineira. Abel Braga estava sem clube desde o pedido de demissão do Flamengo, em maio. O treinador chega neste sábado (28) à Belo Horizonte e vai comandar o treinamento da equipe celeste, na preparação para o confronto diante do Goiás, pelo Brasileirão.

"Tivemos uma negociação rápida e ficamos felizes, sempre acreditamos que um dia o Abel Braga iria dirigir o Cruzeiro. Um treinador experiente, que eu acho que é o que estamos precisando no momento. Um treinador que possa somar com a nossa gestão, no dia a dia, e espero que possamos ter momento felizes com ele e sair da parte de baixo da tabela", declarou Itair Machado.

Na atual temporada, Abel será o terceiro técnico a comandar a Raposa. Mano Menezes deu início ao trabalho, com a sequência de maus resultados no Brasileirão e eliminado da Libertadores, deu lugar à Rogério Ceni. O treinador assumiu, mas durou apenas oito jogos. O treinador assume a equipe na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, em meio a uma crise dentro e fora de campo. A diretoria aposta na experiência do treinador e no perfil de Abel, para acalmar os ânimos e resolver os impasses no vestiário da equipe celeste.

Abel Braga: xerife da zaga celeste

Atual treinador, Abel já atuou com a camisa celeste. Nos tempos de jogador, Abel Braga foi zagueiro do Cruzeiro nos anos de 1981 e 1982; atuou em 11 jogos, e marcou três gols. O xerife da zaga azul não ganhou nenhum título pelo Cruzeiro.

Com um currículo extenso, Abel tem passagens por Internacional, Athletico Paranaense, Coritiba, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, entre outros. E vai reencontrar o atacante Fred e o meia Thiago Neves, com que trabalhou no Fluminense, em 2012, e foi campeão brasileiro pelo clube Tricolcor.

O próximo compromisso da Raposa será na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Goiás, no estádio Serra Dourada.