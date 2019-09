Após mais uma troca de técnico, Criciúma busca recuperação na Série B contra Botafogo-SP

Partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, SC; a partida começa às 11h

INCIDENCIAS : Partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, SC; a partida começa às 11h

O Criciúma recebe a equipe do Botafogo-SP na manhã deste sábado (27), às 11h, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos bem distintos no campeonato. De um lado, o Tigre está na 19ª colocação, com 23 pontos e tenta sair da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Botinha soma 36 pontos, na quinta colocação, e busca entrar no G-4, já que está apenas um ponto atrás do CRB, quarto colocado.

Roberto Cavalo assume o Criciúma e pede união

O novo técnico do Tigre, Roberto Cavalo, foi apresentado na tarde desta sexta-feira (27), e retorna ao clube após um período de três anos. Em sua primeira entrevista, Cavalo enfatizou a necessidade de união entre a torcida e os torcedores para sair da zona de perigo.



"Amanhã é o jogo mais importante do ano. Estamos mobilizando todos. Buscamos tirar o peso dos jogadores, o atleta sobrecarregado não produz. Pressionado ele não tenta uma jogada aguda. Se erra, se abate. Era o que estava acontecendo. Só vamos sair com a ajuda do torcedor. E muita dedicação e garra que o resultado vem", disse.

O técnico já foi liberado, e fará sua estreia contra o Botafogo-SP. Ele realizou o primeiro treino na manhã desta sexta-feira (27) juntamente ao auxiliar, Wilsão.



"Wilsão é reforço, conhecimento de tudo, facilita o trabalho. Essa dobradinha vira um trio. Lembranças boas pela história que temos aqui. O Vanderlei tem algo maior ainda. Exemplo na cidade, tenho ele como ídolo. Só coisa boa. Veio nos ajudar pois a torcida precisa", completou.

Dentro de campo, Cavalo deverá utilizar a mesma formação da última partida, o 4-4-2, mas com peças diferentes. Eduardo está liberado para jogar, e deve ocupar a vaga de Mangabeira. No setor defensivo, Derlan dá espaço para Thales. Por fim, no ataque, Daniel Costa e Léo Gamalho retornam nos lugares de Andrew e Pedro Bortoluzo.

Hemerson Maria faz mistério sobre vaga de Luiz Otávio

O zagueiro do Botinha, Luiz Otávio, está suspenso e não poderá jogar contra o Criciúma. Desta forma, uma vaga se abre no setor defensivo da equipe, mas o técnico da equipe, Hemerson Maria, fez mistério. A opção automática seria Leandro Amaro, antigo titular, mas o próprio jogador não confirmou sua presença no 11 inicial.



"Estamos preparando para isso. Perdi a vaga para o Didi, que entrou muito bem, foi merecido. Mas agora com a suspensão do Luizão, sobrou uma vaga, e o professor vai optar por mim ou pelo Plínio", revelou.

O restante da escalação do time de Ribeirão Preto deve ser a mesma que empatou contra o Operário na última rodada.