Na imposição, Bahia vence Avaí na Ressacada e se aproxima do G-4

Na noite desta segunda-feira (30), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Bahia se enfrentaram pela 22ª rodada Série A do Campeonato Brasileiro. Com gols de Élber e Nino Paraíba, todos marcados no primeiro tempo, os nordestinos venceram pelo placar de 2 a 0 os catarinenses.

Primeira etapa

O primeiro tempo começou um pouco sonolento, com raras investidas de ataque pelas duas equipes. O Avaí chegou uma vez com perigo em falta cobrada pelo zagueiro Betão, mas Douglas Friedrich, goleiro tricolor, executou uma defesa segura. Passado os 10 minutos iniciais, O Bahia começou a comandar as ações e ficar mais com a bola, mesmo atuando longe de seus domínios.

Tricolor avassalador e apagão catarinense

Aos 25, o primeiro gol do jogo. Em jogada de ataque, Gilberto achou Élber pela ponta-esquerda, que não se intimidou com a marcação, driblou a marcação e bateu forte no canto, de fora da área, abrindo o placar na Ressacada para o Tricolor Baiano. Assustado com o tento sofrido, o Avaí não conseguiu se achar foi dando mais espaço para o Bahia.

Logo depois, aos 27 minutos, Nino Paraíba recebeu pela lateral, chegou perto do gol e arriscou uma finalização que parecia não causar tanto perigo. Porém, houve um desvio da marcação catarinense na trajetória da bola, enganando o goleiro Lucas e morrendo no fundo do gol, fazendo 2 a 0 Bahia. Após os gols marcados, o Bahia foi segurando mais o jogo e trabalhando a bola com inteligência. O Avaí pouco se lançou para o ataque e, quando ia, não causava perigo à meta baiana. No fim da etapa inicial, o azulão até conseguiu fazer o seu gol, porém de forma irregular, bem assinalada pela arbitragem.

Postura diferente

No início do segundo tempo, o Avaí voltou melhor e buscando diminuir o placar desfavorável. Aos cinco minutos, Jonathan recebeu sozinho na área, mas acabou chutando sem direção ao gol. Pouco tempo depois, o meia Douglas também arriscou de fora e quase diminuiu na Ressacada. O Avaí foi crescendo na partida e, aos 17, Douglas novamente incomodou e obrigou Douglas a fazer uma grande defesa após cabeceio. Passado esse tempo, os catarinenses não conseguiram mais atacar com eficiência e viram o Bahia controlar o jogo, segurando o placar favorável na Ressacada.

Os minutos finais foram controlados pelo Bahia que, claramente, jogava com a vantagem debaixo do braço. A única chance de perigo foi com Fernandão, aos 43 minutos, passando perto do alvo. Para o fim, a arbitragem determinou quatro minutos de acréscimo, mas nada aconteceu e o placar de 2 a 0 permaneceu intacto.

Como fica a tabela e os próximos compromissos

Com a vitória, O Bahia subiu para a sexta posição e soma 37 pontos na Série A. Na próxima rodada, o Tricolor recebe, no sábado (5), na Arena Fonte Nova, o atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense, às 19h. Já o Avaí, que segue na vice-lanterna, com apenas 16 pontos conquistados, enfrenta o CSA, no estádio Rei Pelé, também às 19h, só que no domingo (6).