VAVEL Entrevista: Lucas Siqueira fala sobre futebol alagoano com chance de clássico na Série A 2020

Nesta segunda-feira (07), o jogador Lucas Siqueira falou sobre os resultados do CRB, que está lutando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e dissertou sobre um confronto diante do rival CSA em 2020, que busca a permanência na principal divisão de futebol do Brasil. Atualmente, o Alvirrubro está na 5ª posição da Série B com 38 pontos.

Com 11 vitórias na competição, o Galo da Praia enfrentará o Sport-PE na noite desta segunda-feira (07), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé em Alagoas. Uma boa oportunidade para a equipe melhorar ainda mais o seu rendimento como mandante, afinal, encerrou o jejum de vitórias na última partida contra o Brasil de Pelotas.

Autor de um dos gols no último duelo em casa, Lucas Siqueira mostrou-se positivo perante a batalha pela zona de classificação e, inclusive, imaginou um possível clássico entre os dois maiores clubes de Alagoas na elite do Brasileiro caso o desempenho de ambas as equipes sejam favoráveis.

"Acredito que podemos conquistar o acesso. Temos uma equipe muito forte e competitiva. Estamos provando isso dentro do campeonato. No momento, somos os melhores visitantes da competição e, conseguindo melhorar o nosso desempenho dentro de casa, teremos grandes chances de conquistar o acesso. Eu acredito que temos totais condições de estarmos na Série A em 2020. Bom, eu não sei se o CSA estará, mas seria muito bom para o futebol de Alagoas ter duas equipes na elite", disse Lucas à Vavel Brasil.

Além disso, o meio-campista também elogiou a campanha do Bragantino, que disparou na competição e lidera com folga, e exaltou o equilíbrio do campeonato.

"Estamos com uma pontuação boa e estamos na briga para entrar na zona de classificação. Temos a sensação que poderíamos estar em uma situação melhor devido aos pontos que não conquistamos em casa, porém, o campeonato tem um equilíbrio muito grande e cada jogo é um desafio diferente. O Bragantino deu uma disparada na liderança, é um forte candidato ao acesso, mas as outras posições estão em aberto. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Não dá para prever nada. Espero chegar no final do campeonato entre as quatro melhores equipes e comemorar", finalizou Lucas Siqueira em entrevista exclusiva.