Sob pressão, Avaí faz confronto decisivo contra Vasco na possível despedida do técnico Valentim

Vindo de três derrotas consecutivas, o Avaí ficou mais uma vez longe da saída do Z-4 e precisa da recuperação o mais rápido possível. Nesta quinta-feira (10), o Leão enfrenta o Vasco, que está a quatro pontos do Z-4, na Ressacada, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h15.

As equipes já se enfrentaram três vezes no ano. O Vasco venceu as duas partidas na terceira fase da Copa do Brasil e, no primeiro turno do Brasileirão, o jogo terminou em 1 a 1, em São Januário, gols de Ricardo Graça e Daniel Amorim. No geral, foram 25 confrontos, com 15 vitórias vascaínas, cinco do Avaí e cinco empates.

A arbitragem será de Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Luciano Roggenbaum, todos do PR. A equipe do VAR é formada por Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG), Adriano Milczvski (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR).

Em possível despedida, Valentim relaciona novidades

Depois de uma boa virada de turno, o Avaí perdeu três partidas consecutivas pela primeira vez no campeonato e ficou novamente longe da saída do Z-4. No domingo (6), os catarinenses perderam para o CSA por 3 a 1, fora de casa. O time alagoano é justamente o 16º colocado, com 25 pontos, nove a mais que o Leão no momento.

O técnico Alberto Valentim, que recebeu propostas para voltar ao Botafogo, pode deixar o Avaí - ele terá uma reunião com a diretoria avaiana após a partida desta quinta (10). Apesar do contato para voltar ao Glorioso, Valentim reforça o foco no Leão.

"Meu desejo é fazer um bom trabalho para vencer o jogo (contra o Vasco), pois precisamos muito dessa vitória. A possibilidade (de sair) existe e com qualquer treinador. Eu vou viver o jogo de maneira normal, como já foi outras vezes. Bem como pode ter a possibilidade do treinador ser demitido se não vencer os jogos. Foco total no Vasco", reforçou.

Valentim relacionou pela primeira vez o meia Igor Goularte e o atacante Matheus Lucas. Apesar disso, ele deve manter a maioria do time titular da derrota para o CSA, ainda sem o volante Pedro Castro, que está com uma lesão no joelho.

Provável Avaí: Vladimir; Léo, Betão, Ricardo, Igor; Mosquera, Richard Franco; João Paulo, Douglas (Lourenço), Caio Paulista; Jonathan

Luxemburgo tem problemas e dúvidas para escalar o Vasco

A derrota do Vasco na última rodada para o Santos, em casa, recolocou o time próximo da zona de rebaixamento. Com 27 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação, quatro pontos acima do Ceará, primeira equipe dentro do Z-4.

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá alguns problemas para escalar a equipe. O zagueiro Leandro Castán e o atacante Marrony estão suspensos pelo terceiro amarelo, e devem ser substituídos por Ricardo Graça e Ribamar. O volante Raul, que não participou dos últimos treinamentos do Vasco no Rio de Janeiro, é dúvida.

Provável Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henríquez, Ricardo Graça, Danilo; Richard, Andrey; Rossi, Marcos Junior, Talles Magno; Ribamar