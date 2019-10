Flamengo renova contrato com Maracanã até 2020

"O Maraca é nosso!" A máxima da torcida rubro-negra está renovada por pelo menos seis messes. Na última quinta-feira (10), o presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, se reuniram e assinaram o novo termo de permissão para a congestão do Estádio do Maracanã, que terá validade até abril de 2020.

A foi publicada na edição desta segunda-feira (14) do Diário Oficial do Estado, e celebrada pelos mandatários. O permissionário oficial segue sendo rubro-negro e a parceria com o tricolor seguirá para o próximo semestre.

No encontro, que aconteceu na quinta-feira, estavam presentes os presidentes dos clubes interessados, além CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti e o Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Bornier.

Após a reunião, os mandatários concederam entrevistas para falar sobre esse momento histórico em que os clubes estão administrando o Maior do Mundo:

"Celebramos mais uma importante etapa na continuidade da boa gestão no Maracanã que nos garantirá a utilização do estádio por mais seis meses. A partir de agora vamos trabalhar ainda mais, junto com o nosso parceiro Flamengo, para conseguirmos a gestão do estádio pelo período da concessão", afirmou o tricolor Mário Bittencourt.



"Tivemos uma experiência excelente durante esses seis meses que estivemos no controle do Maracanã. Conseguimos neste tempo resolver alguns problemas crônicos do estádio e estamos muito animados com essa renovação até o mês de abril do próximo ano. Mas paralelo a isso, estamos elaborando o nosso PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse), divulgado no mês passado pelo Governo do Estado, e que suportará o Edital de Licitação de Concessão do Maracanã pelos próximos 35 anos", projetou o rubro-negro Rodolfo Landim.