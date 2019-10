Guto comemora empate em Pelotas e afirma: "É importante levar um ponto"

Sport enfrentou o Brasil de Pelotas neste domingo (20), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 30º rodada da Série B. Em uma partida sem muita emoção, os dois times não conseguiram fazer um bom jogo e terminaram com o placar igual, o empate não mexeu nenhum dos dois times na tabela, porém o Sport permanece em vantagem como vice-líder, agora com 53 pontos.

Após o jogo, o técnico Guto Ferreira comemorou o empate fora de casa, que deu um ponto a mais ao clube rubro-negro: "É importante levar um ponto, que nos coloca um pouco mais perto (do acesso). Tira um pouco a diferença, mas outros virão aqui e enfrentarão o que enfrentamos e espero que o Brasil possa ir tão bem quanto foi hoje."

O técnico se mostrou chateado com a arbitragem, visto que a equipe gaúcha cometeu muitas faltas durante o jogo e não recebeu punição necessária:

"Foi um jogo de muito contato e os critérios de arbitragem fogem um pouco do futebol. Acho particularmente que a falta do Ednei foi para expulsão. Ele foi com os dois pés na canela do Sander. Jogar aqui é sempre difícil. Os times do Brasil são de muito contato. Acho que passou do ponto. Muita cotovelada e várias agressões no rosto na frente do árbitro, que seguia conversando. O futebol ficou em segundo plano."

O Sport entra em campo novamente na próxima quarta-feira (23) , quando recebe o Paraná, na Ilha do Retiro, confronto está marcado para as 19h15.