Pia Sundhage convoca Seleção Brasileira para Torneio na China

Na tarde da última quinta-feira (23) a técnica Pia Sundhage anunciou a convocação da seleção brasileira para a disputa do Torneio Internacional da China. A lista trouxe novidades, como as defensoras Tayla, do Benfica, e Rafaelle, atualmente no futebol chinês, e a meia Andressinha, que atua no Portland Thorns-EUA. E mais cinco jogadora que atuam no Brasil.

O encontro da equipe será entre os dias 4 e 12 de novembro para a disputa da competição. A treinadora elogiou o desempenho do time em seus primeiros quatro jogos no comando, alegando que foi "fantástico" enfrentar desafios como a vitória sobre a Inglaterra fora de casa.

"Essa é uma mistura de algumas novas jogadoras, que nunca trabalhei antes. Estou ansiosa para saber como elas trabalharão na equipe. Também queria jogadoras rápidas. No jogo que foi contra a Inglaterra, nós precisamos de jogadoras rápidas para ter uma melhor transição. Temos que fazer uns testes para ver como elas vão se sair. Às vezes, algumas jogadoras vão melhor na seleção do que nos clubes. Também, temos algumas jogadores canhotas, o que é uma novidade para mim. Nunca tive tantas canhotas, será interessante.", afirmou a treinadora após a convocação.

Com otimismo em relação a evolução da Seleção Brasileira, Pia cita que um de seus maiores desafios até a Olimpíada de Tóquio, em 2020, é melhorar o setor defensivo.

"Eu espero que vocês já conheçam a seleção de vocês até lá (Olimpíadas), mas se saindo um pouco melhor do que agora. Eu acredito que a zaga vá levar um pouco mais de tempo, e acredito que possamos no futuro controlar o jogo só com a defesa. Espero que possamos combinar tudo isso no time. E espero também que o time esteja num nível mais elevado antes dos Jogos Olímpicos."

A lista completa das jogadoras a seguir:

Gol: Aline Reis (Tenerife-ESP), Bárbara (Kindermann) e Letícia (Corinthians);

Defesa: Letícia Santos (Frankfurt-ALE), Daiane (Tacón-ESP), Érika (Corinthians), Rafaelle (Changchun Dazhong-CHI), Kathellen (Bordeaux-FRA), Mônica (CFF Madrid), Tayla (Benfica) e Tamires (Corinthians);

Meio-campo: Aline Milene (Ferroviária), Formiga (PSG), Luana (Jeonbuk KSPO-COR), Andressinha (Portland Thorns-EUA), Andressa Alves (Roma) e Debinha (North Carolina Courage-EUA);

Ataque: Bia Zaneratto (Incheon Hyundai-COR), Chú, Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Raquel (Sporting-POR) e Geyse (Benfica).

O Torneio da China terá participação de Brasil, China, Canadá e Nova Zelândia. As brasileiras enfrentam as canadenses na estreia (7/11), e quem vencer vai para a final (10/11).