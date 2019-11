Gerson exalta confiança e diz que Flamengo entrou ‘sabendo da responsabilidade’

Mais três pontos na conta do líder! Com a vitória de 4 a 1 sobre o Corinthians, o Flamengo agora tem 71 pontos, oito a mais que vice Palmeiras. E a atuação carioca de hoje passou muito pelos pés do meia Gerson, um dos melhores em campo.

Não é segredo para ninguém que o camisa 8 flamenguista atravessa sua melhor fase da carreira. Contra o Corinthians, pela 30ª rodada, o jogador deu assistência decisiva para o segundo gol de Bruno Henrique no confronto, demostrando sua capacidade de passe e visão de jogo.

Com 88 toques na bola e 69 passes (93,2% de acerto), o "Coringa" de Jorge Jesus foi fundamental no triunfo. E depois da partida, Gerson contou que o elenco flamenguista manteve uma concentração maior em relação ao empate diante do Goiás, na rodada passada.

"Nossos pés estão sempre no chão. Abrimos 2 a 0 no placar lá (no Serra Dourada) e acabamos tomando o empate. Não vou dizer que é normal, mas do outro lado também existe qualidade. A gente teve descuido e acabamos tomando os gols. Mas hoje o time entrou sabendo da responsabilidade do jogo, sabendo que os três pontos eram importantes e conseguimos nosso objetivo."

Na próxima rodada, o Rubro-Negro tem o clássico carioca contra o Botafogo, sendo o visitante no Maracanã, às 20h da quinta-feira (07). Novamente, o Coringa tem a responsabilidade de tocar o meio-campo Flamengo.