 Keven se destaca em goleada aplicada pelo Santa Cruz na Copa do Nordeste

O Santa Cruz engatilhou sua segunda vitória seguida na Copa do Nordeste Sub-20 e colou no segundo colocado do grupo D. A vitória por 4 a 0 sobre o CSA na tarde da última terça-feira aumentou as chances do time se classificar para a segunda fase da competição. A vitória foi a segunda sob o comando do técnico Paulo Massaro, que chegou ao time há pouco mais de 20 dias.

Um dos destaques da partida, o lateral direito Keven, foi um dos jogadores a balançar a rede durante os 90 minutos. Aos 43 do segundo tempo, arrancou da defesa, deu três dribles pelo meio de campo e tabelou com Felipe Almeida que o colocou na cara do gol. O gol foi o quarto e último da partida, selando a vitória do Santa Cruz.

“Foi uma vitória muito boa para dar confiança ao time. O professor chegou e deu um ânimo para nós. Alinhou o time. Desde o primeiro jogo a equipe entendeu o que ele queria e o volume foi alto, a bola só não estava entrando como a gente queria. Mas acho que essa boa vitória veio pra virar essa chave e ajudar a gente a conseguir colocar a bola lá dentro e engrenar na competição”, disse o lateral.

O camisa 2 do Santa Cruz manteve sua posição e foi titular em todos os jogos desde que Paulo Massaro chegou ao clube. O técnico já havia tido contato com o atleta em outra oportunidade: “O Paulo é um bom técnico. Já havia tido contato com ele antes e já sabia da qualidade dele. Com certeza temos tudo para seguir neste embalo nessa primeira fase. Agora é focar nestes últimos dois jogos e sonhar a classificação pra segunda fase”, completou Keven.