Thiago Neves confessa desejo de jogar no Corinthians, mas diz: “Não tem nada, por enquanto”

Em entrevista à Fox Sports, o meia Thiago Neves revelou seu desejo de jogar no Corinthians. Atualmente no Cruzeiro, o atleta de 34 anos admitiu esse desejo, mas ainda tem contrato com a Raposa até o final de 2020, com uma possibilidade de renovação até o fim de 2021.

Segundo o jogador, o momento agora é de lutar contra o rebaixamento, mas quem sabe no final do ano aluma negociação não aconteça.

Em julho, Andrés Sanchez confirmou que Thiago quase assinou com o Corinthians, mas que a proposta de renovação no Cruzeiro era melhor do que a feita pelo Timão: “Thiago Neves também estava apalavrado. Mas recebeu uma oferta melhor e tem que aceitar”.

Na entrevista à Fox Sports, o atleta mostrou mais uma vez seu desejo de jogar no alvinegro paulista: “Como eu já falei há um tempo, vontade de jogar no Corinthians, tenho vontade de jogar nos maiores e melhores. Não posso falar mais agora, porque nossa situação no Cruzeiro é complicada, queremos tirar o clube dessa situação. Vontade de jogar no Corinthians todos têm. Bateu na trave, foi por pouco que não aconteceu nesse ano”.

Mas o camisa 10 da Celeste ressalta não haver negociações no momento: “Não tem nada, por enquanto. Até fui perguntar para o meu empresário se tinha chegado algo, se tinha conversado com alguém, mas até agora nada”.

Ambos os times jogam pela 33ª rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o Internacional no próximo domingo (17), às 18h na Arena Corinthians. Já o Cruzeiro joga no Mineirão, na próxima segunda-feira (18), às 20h, quando recebe o Avaí.