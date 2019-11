Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro em busca de vaga na Libertadores

No próximo sábado (16), às 17h, o Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O clássico SanSão promete casa cheia, já que o Santos divulgou que os ingressos para a partida estão esgotados.

Ambos os times buscam a Libertadores. O Santos está na terceira colocação, com 64 pontos. Já o São Paulo está na quinta posição, com 52 pontos ganhos.

Flávio Rodrigues de Souza será o juiz do jogo, com os bandeirinhas Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral será o comandante do VAR.

Sem Soteldo, Tailson deve jogar

Se o São Paulo vem mal, o Alvinegro praiano vem muito bem. São quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, sendo que o último foi um 3 a 0 fora de casa frente ao Goiás, com dois de Soteldo e um de Marinho.

Mas, para a partida, Samapoli não terá três jogadores: Soteldo, Derlís González e Kaio Jorge, respectivamente convocados por Venezuela, Paraguai e Brasil Sub-17, que faz a final do mundial da categoria no próximo domingo (17), às 19h.

Com isso, Tailson deve figurar entre os 11, que serão: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson.

Dani Alves vai para o jogo

O Tricolor paulista não chega em uma fase consistente para a partida. Nas últimas cinco rodadas são duas vitórias e três derrotas. A última partida contou ainda com uma falha de Volpi no gol de Marcelo Cirino, que decretou a derrota do São Paulo, em casa, para o Athletico Paranaense, por 1 a 0.

Para o clássico, o Tricolor conta com Daniel Alves. O camisa 10 do São Paulo tinha treinado separado, na parte interna do CT nos últimos dois dias e era dúvida, mas na última sexta (15), o atleta treinou normalmente. Sem Antony, suspenso e lesionado, Fernando Diniz deve colocar Daniel no meio e Juanfran na lateral.

O provável São Paulo é: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Vitor Bueno.