Bahia sai na frente, não segura o resultado e sofre empate do Palmeiras

Em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, baianos e paulistas entraram em campo buscando o triunfo, cada qual com o seu objetivo. O Bahia precisava triunfar para encerrar a fase sem vitórias e quebrar o jejum palmeirense em Salvador. Já o Palmeiras buscava os três pontos para continuar sonhando com o título. No fim, 1 a 1 no marcador.

O primeiro tempo foi intenso, os donos da casa dominaram boa parte da partida, dificultando assim a criação de jogadas e cruzamentos do adversário. Com várias oportunidades, o Tricolor levou mais perigo ao Verdão do que ao contrário.

Teoricamente foram oito finalizações de cada lado, com igualdade parcial em relação ao domínio de bola 49% para o Esquadrão e 51% alviverde.

Em um lance aos 46' envolvendo o camisa 9 do Bahia e o palmeirense Luan, o juiz marcou falta fora da área. Arthur Caike e Moisés se posicionaram para a cobrança, em um chute eficiente que passou entre a barreira adversária, o camisa 77 colocou a bola no fundo do gol sem chances de defesa para Weverton.

Palmeiras consegue o empate

O Bahia voltou igual para o segundo tempo e o Palmeiras fez duas substituições importantes que fizeram a diferença. Os donos da casa não aparentava ser o mesmo time que estava em campo no primeiro tempo, não apresentava a mesma agilidade e não pressionava tanto.

Verdão aproveitou marasmo do Bahia criando jogadas perigosas e dominando, ditando o ritmo de jogo sempre levando perigo para o goleiro Douglas.

Entre os diversos contra ataques, o Palmeiras subiu de forma rápida e em um cruzamento Borja chutou e a bola entrou no cantinho do arqueiro baiano.

A partida encerrou com o placar marcando 1 a 1.

Cenário atual

No entanto, o empate não ajudou nenhuma das equipes, muito pelo contrário, atrapalhou os objetivos dos dois times. O Bahia vê o sonho de retornar a disputar a Libertadores cada vez mais distante, prolonga o jejum para sete jogos sem vencer.

No caso do Palmeiras, o ponto conquistado não anima já que o líder do Brasileirão, o Flamengo, venceu o que aumenta ainda mais a distância entre líder e vice-líder, tornando remotas a possibilidade de título esse ano para os paulistas.