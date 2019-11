Brigando pelo G-4, Athletico-PR e Grêmio se enfrentam na Arena da Baixada

Em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Athletico Paranaense recebe o Grêmio nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena da Baixada.

O Athletico está na quinta posição, com 56 pontos. Já o grêmio está na quarta posição, com 59 pontos. Uma vitória do Furacão empata ambos em pontos, vitórias, empates e derrotas. No saldo de gols o grêmio ainda ficaria na frente. O Furacão só passa em caso de goleada.

A arbitragem fica por conta de Bruno Arleu de Araújo. Os bandeirinhas serão Luiz Claudio Regazone e Michael Correia. O VAR terá comando de Pathrice Wallace Corrêa Maia.

Quatro desfalques para o Athletico

Na temporada 2019, o Furacão pode chegar a uma marca onde poucos chegaram no ano: marcar 100 gols. Com 99, o Athletico precisa fazer apenas um gol no Grêmio para atingir essa marca. Os outros clubes que já conseguiram são Atlético Mineiro, com 102, Grêmio, com 118, e Flamengo, com 134.

Para a partida, o Athletico tem quatro desfalques. Por força de contrato, o lateral direito Madson não pode jogar. Khellven, também lateral direito, está convocado pela seleção brasileira sub-20. Bruno Guimarães está lesionado e Thonny Anderson suspenso.

O provável Athletico é: Santos, Erick (Jonathan), T. Heleno, Léo Pereira, M. Azevedo (Adriano); Wellington, Camacho, Lucho; Nikão, Rony e Marcelo Cirino.

Grêmio também tem quatro desfalques

Léo Moura, titular na partida contra o Palmeiras, será poupado. Então Galhardo entrará em seu lugar. O lateral comentou isso em entrevista já em Curitiba: “Me coloco à disposição para jogar. Acredito que deva jogar, até porque o Léo vem de dois jogos seguidos. Não vejo grande diferença. O Renato deixa claro que quem está no Grêmio precisa estar preparado, pois ele dá oportunidade para todo mundo”.

Com todos os seus desfalques por lesão, o Grêmio não terá o lateral direito Leonardo, o lateral esquerdo Marcelo Oliveira, o meia Jean Pyerre e o atacante Luan.

O provável Tricolor é: Paulo Victor, Galhardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Michel, Alisson, Tardelli e Everton; Luciano.