Flamengo divulga vídeo sobre a festa do título da Libertadores; confira

A torcida rubro-negra ainda está a sonhar com o último final de semana, quando o Flamengo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Com toda essa empolgação, o elenco do time da Gávea não poderia deixar de curtir o excelente momento.

Depois de parar o centro do Rio de Janeiro com uma carreata em trio elétrico por toda a avenida Presidente Vargas, jogadores, comissão técnica e até o Mister Jorge Jesus foram festejar juntos. E a Fla TV divulgou o vídeo da comemoração após o calor da galera nas ruas cariocas. Assista:

Agora, já com o título continental e nacional na bagagem, o Flamengo se prepara para pontuar o máximo possível no Brasileiro e para o Mundial de Clubes, no Catar. No Oriente Médio, o Rubro-Negro estreia dia 17. Mas o próximo compromisso é nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do nacional, contra o Ceará, no Maracanã.