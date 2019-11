Jorge Jesus tem nome especulado em times da Europa e China

Jorge Jesus chegou para fazer milagre no Flamengo ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores. Nas graças da torcida e fazendo um excelente trabalho no time carioca, o português nunca cravou sua permanência no Brasil após o fim de seu contrato (em junho de 2020) com o Rubro-Negro. Logo, alguns clubes já sondam o "Mister".

De acordo com o jornal inglês The Telegraph, Jesus é o favorito para substituir o conterrâneo Marco Silva no comando Everton. No entanto, no mesmo artigo, o periódico diz que o clube de Liverpool quer dar um nova chance ao atual treinador. Mas não apenas um interessado.

Rui Pedro Braz, jornalista português, disse em entrevista à TVI, que equipes da Espanha e da França sondam o técnico do Flamengo. Rui também contou que há um time na China, com proposta concreta e formalizada ao Rubro-Negro, disposto a pagar 30 milhões de euros (R$140 mi) anuais ao "Mister". Essa quantia faria com Jesus fosse o segundo treinador mais bem pago mundo, somente atrás do argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid.

Objetivo é um grande clube europeu

Instantes depois da festa do título continental, Jorge Jesus falou com o jornal português A Bola. Ele foi questionado a respeito de uma volta a Portugal, mas tratou de responder que as portas de seu país natal ‘nesta altura estão cada vez mais fechadas’. No entanto completou dizendo que ainda sonha em treinar um grande time europeu: "Vou lutar por isso, é o meu objetivo."

Mesmo que Jorge Jesus saia do Flamengo em 2020 o que foi feito com seu trabalho já está e ficará para sempre no coração da torcida rubro-negra. Não à toa que ela gritou em diversos momentos da festa do título "Olê, olê, olê, olê... Mister, Mister".