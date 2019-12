Corinthians bate Ceará no Castelão e garante vaga na Libertadores 2020 

Nesta quarta-feira (4), o Corinthians encarou o Ceará, pressionado para fugir do rebaixamento, dentro de um Castelão lotado, pela penúltima rodada do Brasileirão. Os donos da casa começaram bem, mas perderam um jogador no segundo tempo, dando a deixa para Coelho adiantar seu time. Assim, Gustavo entrou e faz o gol salvador para os paulistas na segunda etapa.

Com o resultado, o Alvinegro Paulista garantiu vaga ao menos na Pré-Libertadores de 2020 e encerra sua participação no campeonato nacional dentro de casa, contra o Fluminense, no próximo domingo (08). O Ceará, por outro lado, aguarda o jogo do Cruzeiro e torce para uma vitória do Grêmio para não entrar no Z-4. Independentemente disso, a última rodada será decisiva para os dois clubes e apenas um seguirá na primeira divisão. O Ceará enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro encara em casa o Palmeiras.

Chances só com bola parada

Na briga contra o rebaixamento e aproveitando o apoio de sua torcida, o Ceará começou a partida tentando pressionar os visitantes e apostando nas transições rápidas para o ataque. O Corinthians, por outro lado, adotou uma estratégia diferente e procurou cadenciar a partida, tocando a bola com lentidão, principalmente em seu campo defensivo.

Com posturas tão distintas, as equipes tiveram dificuldade para criar chances de gol. Até que aos 20 minutos Lima fez boa jogada e foi derrubado na entrada da área. Na cobrança da falta, Ricardinho bateu bem, obrigando Cássio a fazer uma bela defesa.

O alvinegro paulista respondeu também em lance de bola parada, aos 29 minutos. Ramiro cruzou na área, Diogo Silva saiu mal para fazer o corte e a bola sobrou para Vital, que bateu para o gol vazio. Porém, Eduardo Brock se esticou e de carrinho conseguiu salvar o Ceará.

As equipes seguiram encontrando dificuldades para criar com a bola rolando. Então, o jeito foi seguir apostando nas cobranças de falta. Antes do primeiro tempo acabar o Ceará teve mais duas a seu favor, mas acabou parando em Cássio, sem conseguir levar perigo ao Corinthians.

Gustavo marca após expulsão decisiva

O Corinthians voltou do vestiário decidido a atacar mais, e logo de cara teve uma ótima chance. Janderson recebeu passe de Carlos Augusto e bateu de direita mandando a bola na trave. Após o susto o Ceará se lançou ao ataque e conseguiu três boas investidas.

Ao final das jogadas a equipe nordestina ficou pedindo pênalti em Leandro Carvalho. O VAR pediu a revisão do lance, e depois de três minutos, o árbitro decidiu não marcar a penalidade.

O jogo seguiu equilibrado, até que aos 26 minutos Lima recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, Coelho tirou Jr. Urso e Ramiro para dar lugar a Clayson e Gustagol, e o Corinthians foi definitivamente em busca da vitória.

As alterações não demoraram a surtir efeito. Aos 36 minutos, após mais uma bela jogada de Janderson, Gustavo aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar da partida.

Com um jogador a mais, o alvinegro paulista controlou a partida e quase ampliou o placar com Boselli, mas a bola parou no travessão e a partida acabou em 1 a 0 para os visitantes.