Cuéllar festeja vaga na semi para encarar Flamengo e diz: "Vamos enfrentar um grande time"

Pelas quartas-de-final do Mundial de Clubes, o Al-Hilal derrotou o Espérance, por 1 a 0, e garantiu uma vaga nas semifinais do torneio. Foi uma partida bem complicada, pois as duas equipes tiveram chances de balançar as redes. O volante Gustavo Cuéllar, titular do time, celebrou a classificação da equipe.

"Muito feliz pela vitória. Os primeiros 45 minutos foram muito intensos. No segundo, eles abaixaram o ritmo e aproveitamos. Fizemos o gol no momento certo e soubemos administrar. Foi merecido. Agora, vamos enfrentar um grande time do Flamengo com muito respeito”, disse o jogador.

O Flamengo será o adversário do Al-Hilal na semifinal. Cuéllar presenciou de perto a montagem do elenco. O jogador comentou sobre o investimento do ex-clube e também do seu clube atual (Al Hilal).

"Há uma diferença óbvia de investimento. O Flamengo fez e tem dado resultado. O Hilal também investiu para chegar aqui. São realidade similares, mas o Flamengo está um pouco na frente. Obviamente, estamos preparados e vamos tentar fazer um grande jogos”, explicou o jogador.

Nos anos que esteve defendendo as cores do Flamengo, Cuéllar foi xódo da torcida. Por causa da garra e entrega em campo, se destacou. Por isso, tem o carinho dos rubro-negros e também fez amigos no clube. A partida será o reencontro do volante com a torcida e elenco.

"Vou encontrar os jogadores, na verdade, dentro do campo. E fico contente por isso. O Flamengo merece estar no Mundial, nós também. E será um grande jogo”, finalizou o jogador.

Todo elenco do Al-Hilal voltará as atenções para o duelo das semifinais, diante o Flamengo. A partida será nesta terça (17), às 14h30 (de Brasília), no estádio Khalifa International, em Doha, no Catar.