Sporting Lisboa fixa preço do volante Wendel, pretendido pelo Flamengo

Mesmo já com o melhor futebol do Brasil em 2019, a diretoria do Flamengo se movimenta no mercado para reforçar o time. Uma das posições que Jorge Jesus sente carência é na volância. Wendel, do Sporting Lisboa, está na mira.

O volante brasileiro de 22 anos foi revelado pelo Fluminense e em seguida foi vendido ao clube português. Na Europa, não conseguiu ter uma boa sequência de jogos. Chegou a ser treinado por Jorge Jesus, que o usou em quatro jogos, com uma média de 22 minutos por partida.

Agora, sem fazer parte dos planos do Sporting, a diretoria do clube verde e branco cravou o valor de 30 milhões de euros para vendê-lo neste mercado de inverno europeu. Wendel tem contrato com os portugueses até junho de 2023.

Em 53 jogos pelo Sporting, o volante marcou seia gols e deu cinco assistências. A média de minutos por partida é de 74 minutos com a camisa lisboeta. Neste 2019, Wendel atingiu o ápice de seu valor de mercado, segundo o site alemão especializado em valores Transfermarkt: € 10 milhões.

Justamente por colocar um preço acima, o time português praticante ergue um muro para qualquer equipe que pense em ter o volante.

Willian Arão e Piris da Motta são os primeiros postulantes à posição de volância no Flamengo.