Ídolo do Flamengo, Juan comenta futuro de Gabigol e diz que atacante ‘teve um ano mágico’

Juan, ex-zagueiro do Flamengo, esteve presente no quinto futebol beneficente do projeto "Craques da Paz". O intuito do projeto em si é ajudar jovens que estão iniciando no futebol, através de relatos de jogadores do cenário atual do futebol, ou até mesmo conselho de ex-atletas. Portanto, a cada terceira segunda-feira do mês acontece uma palestra, com a presença de algum jogador do futebol carioca.

Além de Juan, também estiveram presente no evento nomes como Jair Ventura (ex-treinador do Botafogo), Reinaldo (ex-atacante do Flamengo), Evander e Ramon (ex-jogadores do Vasco).

Antes mesmo de começar a partida beneficente, o defensor que vestiu a camisa 4 no Flamengo comentou sobre a possível saída de Gabriel Barbosa. O camisa 9 recebeu propostas do futebol exterior.

"Realmente ele teve um ano mágico, junto com toda equipe. É uma questão individual, não tem como responder por ele, a gente sabe que ele está muito feliz por tudo aquilo que fez pelo Flamengo. Agora vamos ver qual vai ser a decisão dele", declarou.

O Flamengo fez uma bela exibição no duelo contra o Liverpool pelo Mundial de Clubes. Saiu de campo derrotado. No entanto, o que chamou atenção e gerou repercussão, foi a maneira que o time brasileiro enfrentou uma equipe soberana no cenário atual do futebol.

"Acho que o Flamengo fez o que se esperava dele. Jogar o futebol que jogou nos últimos cinco meses. O Liverpool é melhor time do mundo, inegável dizer isso. O jogo poderia ter sido decidido pelas duas partes, mas eles foram mais felizes na bola que tiveram. Independente da questão de jogar de igual para igual, fico feliz pelo que o Flamengo fez, estamos no caminho certo", encerrou Juan.