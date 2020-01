Gustavo Henrique revela escolha pelo Flamengo: "Primeiro clube que veio atrás de mim"

Novo reforço do Flamengo para a temporada, o zagueiro Gustavo Henrique deixa o Santos para atuar no badalado e atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. Dono da posição no time da Vila Belmiro, primeiro clube após o Rubro-Negro na Série A passada, o jogador de 26 anos viu a necessidade de mudar de ares em 2020.

Em entrevista à ESPN Brasil, o zagueiro contou que sonhava com alguma proposta da Europa, que não apareceu. Logo, preferiu dar valor ao clube que o procurou assim que havia a possibilidade de assinar um pré-contrato.

"O Flamengo foi o primeiro clube que veio atrás de mim, assim que eu já pude assinar um pré-contrato. Eu, na minha cabeça, já tinha planejado sair do Santos. Meu desejo maior, como todos sabem, como o Flamengo sabe também, era ir para a Europa. Mas como não chegou nada, eu optei pelo Flamengo. Que foi o clube que mais me procurou há tempos e que me motivou no projeto novo. Tiveram outros clubes interessados, mas eu optei pelo Flamengo. Foi uma escolha minha e estou muito feliz por isso", disse o Gustavo Henrique à ESPN Brasil.

O zagueiro chega ao Rubro-Negro para fazer disputar posição com Pablo Marí, titular absoluto no segundo semestre ao lado de Rodrigo Caio. Técnico português, Jorge Jesus ainda tem Thuler, Rafael Santos e Dantas como opções à defesa. Assim, Gustavo Henrique comentou a futura briga por posição no time carioca.

"Independente do clube, eu ia ter que disputar a posição, se fosse no Santos ou em qualquer outro clube. Quem ganha com isso é o Flamengo, fortalecendo cada vez mais o seu elenco. E eu vou ser mais um para fazer o meu melhor e ajudar o clube."

O Flamengo ainda não divulgou quando será a apresentação do zagueiro, muito menos a data que ele se juntará ao restante do elenco à pré-temporada no Ninho do Urubu.

Vale lembrar que a primeira parte do grupo de atletas flamenguistas inscritos para o Campeonato Carioca 2020 é formada em sua maioria por jogadores do Sub-20. Essa parte começa as atividades no CT já na próxima terça-feira (8).

Ainda com um restante de vínculo com o Santos até o fim deste janeiro, Gustavo Henrique ressaltou o desejo de sair do Peixe pela "porta frente", sem causar transtornos ao clube ou magoar a torcida praiana.

"Em relação ao Santos, eu tenho contrato até o final de janeiro. Se depender de mim, eu vou cumprir. Sempre me dediquei muito a esse clube, que me formou. Sempre vou ser grato. Da minha parte, eu vou sair pela porta da frente. Foram 13 anos e metade da minha vida foi dedicada a esse clube. E tenho muito orgulho de falar isso. Mas a gente já está conversando com o presidente (José Carlos Peres). Para ver o que ele vai fazer, se ele vai me liberar ou não para participar da pré-temporada do Flamengo. Mas como eu falei: eu tenho contrato com o Santos. Vou deixar nas mãos deles, que sabem muito bem e melhor do que eu nesta parte."

Nos últimos dois Brasileirões, ambos pelo Santos, o zagueiro teve os seguintes números, de acordo com o site SofaScore:

61 jogos

4 gols

46 desarmes

95 interceptações

301 cortes

69% duelos aéreos ganhos

0 erros decisivos

28 dribles sofridos

91 faltas cometidas

17 cartões amarelos

2 cartões vermelhos

Agora, resta saber como será o 2020 de Gustavo Henrique com a camisa do Flamengo. Qualidade ele tem o suficiente para achar seu espaço no time titular.