Começa o Campeonato Cearense 2020; Barbalha e Guarany de Sobral largam na frente

E ele começou: o Campeonato Cearense 2020! Na abertura da temporada futebolística no Ceará, os dois grandes da capital ainda seguem em pré-temporada, mas o calendário já agita os outros oito times da elite do estado nordestino, que estrearam no último domingo (5).

Na primeira fase do Cearense 2020, há oito equipes: Atlético Cearense, Barbalha, Caucaia, Ferroviário, Floresta, Guarany de Sobral, Horizonte e Pacajus. Eles jogam entre si, no formato de pontos corridos, totalizando sete rodadas, que são disputadas em 21 dias. O líder dessa fase ganha vaga na Copa do Brasil 2021. Para a próxima etapa, onde já tem Ceará e Fortaleza, avançam os seis melhores, assim os dois últimos caem para segunda divisão estadual.

A rodada de inauguração do Cearense 2020, aconteceu no último domingo (5). Confira a história dos quatro jogos:

Horizonte 0x1 Guarany de Sobral

No Estádio Domingão, os donos da casa começaram o jogo sendo dominado pelos visitantes. Após perder boa chance aos 10 minutos, Esquerdinha fez o único gol do confronto aos 17', ainda do primeiro tempo. Depois do intervalo, a partida ficou pegada, mas o Horizonte não conseguia pressionar ao ponto encurralar o Guarany, que se segurou bem e saiu vitorioso.

Barbalha 5x0 Floresta

Uma lapada! Assim foi a goleada do Barbalha sobre o Floresta, semifinalista da edição 2019. No Inaldão, a Raposa do Cariri não tomou conhecimento da equipe de verde e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com Cléber. E na etapa final, veio o massacre. Aos 55', Carlos Caaporã ampliou (2 a 0). Depois, Darlan fez aos 59' (3 a 0), Caaporã voltou a marcar aos 61' (4 a 0) e Cléber, que havia aberto marcador, fechou a conta em 5 a 0.

Ferroviário 1x1 Atlético Cearense

Pode-se dizer que este foi o jogo mais equilibrado da primeira rodada. Na capital, o Ferroviário foi quem marcou primeiro, aos 7 minutos, com William Machado. Durante todo o primeiro tempo, o FAC conseguiu dominar as ações, mas não teve peito de ampliar. Depois do intervalo, o time mandante perdeu dois gols feitos e "quem não faz, toma". Pois aos 78', Bruno Ocara empatou o duelo no Elzir Cabral. Aí o confronto ficou tenso, mas sem redes balançadas depois da igualdade do placar.

Caucaia 0x0 Pacajus

Em Caucaia, não teve gols. Ambos os times disputaram a segunda divisão em 2019 e conseguiram o acesso — Caucaia foi o campeão. Empolgados pela ascensão, faltou capricho no instante da finalização. Os dois goleiros também colaboraram para o 0 a 0, já que o arqueiro visitante fez dois milagres para assegurar o empate, à medida em que defensor das redes caucaienses fez uma boa defesa no começo do segundo tempo.

Com o fim da ronda inaugural, Barbalha e Guarany lideram com três pontos. Atlético, Ferroviário, Caucaia e Pacajus seguem atrás com um ponto cada. Nas duas últimas colocações, Horizonte e Floresta já se preocupam com o descenso.

Agora, a segunda rodada da primeira fase acontece na quarta-feira (8):

15h30: Atlético x Horizonte

15h30: Floresta x Caucaia

16h: Pacajus x Barbalha

21h30: Guarany x Ferroviário

Confira tudo o que acontece no Campeonato Cearense 2020 aqui, na VAVEL Brasil.