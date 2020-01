No Grupo 30, Flamengo-SP e Santa Cruz avançam ao mata-mata com goleadas

O Grupo 30 da Copa São Paulo Júnior 2020 é mais um que já definiu seus classificados nesta segunda-feira (6). Sediado na cidade de Guarulhos, a chave contou com as vitórias de Flamengo-SP e Santa Cruz, ambas por goleada.

Flamengo-SP 5x0 América-RJ

Às 13h, em clima ensolarado, os donos da casa não tomaram conhecimento sobre os cariocas. Empolgados após o triunfo da estreia por 3 a 0 no clássico local contra o Guarulhos, o Rubro-Negro não teve dificuldade para bater o Méquinha. Arruda, aos 33', e Victor Júlio, aos 41', deixaram as coisas mais fáceis já no primeiro tempo. Luquinhas, aos 51', Rafael Góes, aos 54', e Marcão, aos 74', passaram a régua depois do intervalo. Assim, carimbou vaga no mata-mata.

Guarulhos 0x4 Santa Cruz

Foto: Reprodução/Santa Cruz

Um pouco depois, às 15h15, a bola rolou no mesmo Estádio Antônio Soares de Oliveira. Assim, o Guarulhos ainda não balançou as redes nesta edição da Copinha. Em contraponto, o time de Recife fez seu sétimo gol na tarde desta segunda-feira (6). Após o 3 a 1 na estreia sobre o América-RJ, o Tricolor da Cobra Coral abriu o placar aos 45' do primeiro tempo, com Leonardo Gaúcho. Já no segundo tempo, dois pênaltis em seguida: aos 49', João Cardoso converteu; aos 57', foi a vez de Felipe Almeida ampliar. Antes do apito final, Paulo Victor fechou a conta.

Com o fim das duas primeiras rodadas, Flamengo-SP e Santa Cruz-PE se garantem no mata-mata da Copinha, pois os dois venceram seus jogos e mantém o 100% de aproveitamento até aqui. Agora, resta o confronto entre os dois primeiros colocados do grupo, às 15h15 da quinta-feira (9), para ver quem fica em primeiro e em segundo. Guarulhos e América-RJ estão eliminados.