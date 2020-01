Americano domina, vence Macaé e assume vice-liderança da Seletiva do Rio

Na tarde desta quarta-feira (8), Americano e Macaé se enfrentaram no Estádio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Modeira, às 15h, em partida válida pela penúltima rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2020. Assim, o time de Campos do Goytacazes foi o vitorioso pelo placar de 1 a 0.

A etapa inicial foi marcada por erros técnicos de ambas equipes. No início do primeiro tempo, até os 15 minutos, o mandante da partida foi dominado, com boa atuação do artilheiro da competição Matheus Balbi. O Leão foi superior nos minutos iniciais, criando chances claras de gol, mas que não foram concretizadas por conta da péssima atuação do atacante Zambi, que perdeu duas chances claras no início da partida.

Após os 20 minutos, a equipe de Campos acordou na partida, e com apoio da torcida conseguiu reverter a situação do jogo, mas não encontrou um gol para abrir o placar. O jogo se arrastou após os 35' e a etapa inicial se encerrou no empate entre as equipes.

Segundo tempo de mudanças

A etapa complementar foi marcada por mudanças, a principal foi a de postura de ambas equipes. O Macaé foi para cima do adversário e o Glorioso do Parque não ficou só olhando e também partiu para cima do time macaense.

O domínio do clube da casa foi sendo cada vez maior com o passar do tempo. As mexidas no time de Campos surtiram efeito e sufocou o Macaé durante todo o segundo tempo, mas o bom desempenho da zaga impedia que as chances se convertessem em gols. Até que aos 34', após boa jogada de Pixote, Maradona abriu o placar, anotando o único gol da partida, o gol da vitória.

Com a vitória, o Americano saiu da quarta posição e pulou para a segunda, somando sete pontos na competição. Já o Macaé permaneceu com seis pontos, na terceira posição. Agora resta apenas mais uma rodada que definirá os rumos da competição, onde o Macaé enfrenta a Portuguesa e o Americano vai à Friburgo enfrentar o Friburguense. Confira a classificação:

Portuguesa - 10 pts Americano - 7 pts Macaé - 6 pts América - 6 pts Nova Iguaçu - 3 pts Friburguense - 1 pt

Próxima, quinta e última rodada da Seletiva do Rio 2020 acontecerá às 15h do sábado (11):

Friburguense x Americano

Macaé x Portuguesa

Nova Iguaçu x América