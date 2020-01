Ingressos para Volta Redonda x Botafogo começam ser vendidos nesta quarta-feira

O Campeonato Carioca 2020 está muito perto de começar. Neste sábado, dia 18, pela primeira rodada da Taça Guanabara, Volta Redonda e Botafogo se enfrentam no estádio Raulino de Oliveira, às 18h, buscando sair na frente na classificação. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (15) somente em postos de venda da cidade.

O preço das entradas, como divulgado pelo clube, serão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para a arquibancada; e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para as cadeiras especiais. Não há vendas pela internet e, no dia da partida, os guichês do estádio aceitam somente pagamentos em dinheiro.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis nos seguintes postos de venda:

Supermercado Empório Brasil

– Av. Sávio Cota de Almeida Gama, 1935 – Bairro Retiro

Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta Redonda

Unidade 1 – Av Lucas Evangelista nº 160 – Bairro Aterrado

Unidade 2 – Av Antônio de Almeida, 1052 – Bairro Retiro

Unidade 3 – Avenida Quatro, nº 189 – Bairro Vila Rica

Bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira

Apenas no dia da partida, a partir das 16h.

Gratuidades

Já sobre as gratuidades, elas deverão ser retiradas na véspera da partida, sexta-feira, dia 17, a partir das 8h30, na bilheteria do setor azul do estádio Raulino de Oliveira.

De acordo com a Lei Nº 3150/2014, fica regulamentado o acesso gratuito às atividades desportivas, realizadas em estádios e ginásios localizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aos seguintes beneficiários.

– Menores de 12 anos de idade, acompanhados do responsável legal;

– Maiores de 65 anos de idade;

-Pessoas portadoras de necessidades especiais.