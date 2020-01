Guia VAVEL do Campeonato Mineiro 2020

A bola vai rolar para o Campeonato Mineiro 2020. O Estadual desta temporada sofreu algumas mudanças em relação aos anos anteriores. Tendo 12 equipes, o torneio será realizado em 15 datas. Nesta temporada, teremos os seguintes times: América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Cruzeiro, Patrocinense, Tombense, Tupynambás, Uberlândia, URT e Villa Nova.

Relembrando os tempos de outrora, apenas os quatros primeiros colocados avançam para semifinais, e consequentemente final. Em todas as fases, terão jogos de ida e volta. Fora que os times mais bem classificados têm vantagem de dois resultados iguais. Confira abaixo o restante das mudanças na competição.

Definição

Foi acordado que o atleta não poderá atuar por mais de uma equipe durante o torneio. Além disso, ocorrerá ausência de jogos em sábado de Carnaval por complicações de logística e segurança.

Taças

Foto: Reprodução/FMF

Ainda temos mais novidades do Estadual. Os clubes que terminarem entre o quinto e oitavo disputarão o Troféu Inconfidência em partidas de ida e volta para as semifinais e finais. Sendo as disputas no mesmo período das fases decisivas do Mineiro.

No final, haverá a Recopa Mineira, que juntará o campeão do Troféu Inconfidência e o time do interior mais bem colocado na classificação geral.