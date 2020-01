Jornal português diz que Jorge Jesus é a ‘primeira escolha’ do presidente do Porto

A segunda-feira (27) no Ninho do Urubu não foi marcada apenas pela representação do elenco principal do Flamengo. Além da volta dos profissionais às atividades, a notícia sobre o interesse do FC Porto em Jorge Jesus preocupou a torcida rubro-negra.

De acordo com o jornal português Correio do Amanhã, o presidente do clube portista, Pinto da Costa, quer o atual treinador do Fla como sucessor de Sérgio Conceição, que não deve renovar com o Porto ao fim da temporada 2019-20, em junho.

O contrato do "Mister" com o Flamengo vai até maio deste 2020. Porém, ele e o vice-presidente de futebol flamenguista, Marcos Braz, já assinalaram a possibilidade de renovação de vínculo do português com o time carioca.