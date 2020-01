No último minuto, CSA busca vitória contra Jacyobá e segue líder do Campeonato Alagoano

Nem o torcedor do CSA mais cauteloso esperava que o jogo contra o Jacyobá trouxesse tantas dificuldades e apreensão. Com uma equipe modificada, o Azulão do Mutange viu no Azulão do Sertão um adversário chato, que impôs alguns sustos e quase beliscava pontos importantes. Mas a qualidade técnica individual de um jogador resolveu a parada ao atual bicampeão estadual. Na abertura da segunda rodada do Campeonato Alagoano 2020, o CSA venceu por 3 a 2. Rodrigo Pimpão (duas vezes) e Jean Cléber, no último minuto, marcaram os tentos marujos, enquanto Luciano (duas vezes) descontou aos sertanejos.

Em relação aos dois primeiros jogos da temporada, o técnico Maurício Barbieri modificou praticamente todo o time do CSA. Deixou apenas o lateral-esquerdo Rafinha, o volante Yago e o atacante Gustavo Schutz. E foi o próprio atacante que criou a primeira chance clara de gol da equipe da casa. Aos seis minutos de jogo, o atacante recebeu lançamento de Bruno José na área e finalizou na saída do goleiro Emanuel, que fez providencial defesa. Pouco tempo depois, Rafinha cobrou escanteio e a defesa cortou. Na sobra, Diego Renan cruzou e William Rocha foi travado pela marcação na hora do chute. O time trocou muitos passes sem objetividade e o Jacyobá tentava uma brecha para atacar, o que não acontecia. Com dificuldade para finalizar, com erros básicos e sem marcar, o primeiro tempo terminou zerado e sob vaias da torcida.

Foto: Francisco Cedrim/RCortez/CSA

O segundo tempo foi completamente oposto, bastante movimentado graças ao atrevimento do Jacyobá em querer surpreender para sair com o resultado positivo. Aos quatro minutos, o time sertanejo aproveitou uma brecha para abrir o marcador. Jones desviou de cabeça, Luciano ganhou disputa com Leandro Souza e finalizou na saída de Bruno Grassi. O CSA tentou reagir em seguida e Jarro Pedroso quase marca de bicicleta. Mas Maurício Barbieri precisava mexer no time e colocar peças que desequilibrassem favoravelmente. Renatinho, Rodrigo Pimpão e Jean Cléber entraram e foram eles que mudaram o panorama azulino.

Logo na primeira jogada que participaram, com pouco mais de um minuto em campo, Renatinho deu passe pelo meio para Rodrigo Pimpão completar na saída de Emanuel. Aos 12 minutos, o jogo estava empatado. Aos 18, a virada. Rafinha cobrou escanteio na segunda trave e Pimpão estava completamente livre na pequena área para cabecear e marcar seu segundo gol na partida. Mas a partida estava longe de uma definição. O CSA apresentava certa displicência em não abrir vantagem para ter tranquilidade nos minutos finais. Com possibilidades de buscar um resultado melhor, o Jacyobá aparecia aos poucos. Aos 35, Jaílton arriscou da intermediária e a bola tirou tinta da trave. Os donos da casa poderiam até ter matado o jogo logo, mas o goleiro Emanuel interveio bem quando acionado. Aos 41 minutos, Diego Renan cruzou, o goleiro do Jacyobá espalmou e a defesa fez o corte parcial. Na sobra, Rodrigo Pimpão emendou chute forte e Emanuel apareceu para salvar. No escanteio, Rafinha quase marca olímpico. Não fez porque o goleiro sertanejo espalmou.

Foto: Francisco Cedrim/RCortez/CSA

Os últimos cinco minutos de jogo foram muito interessantes. Aos 44 minutos, Luciano foi acionado na área, dominou e bateu cruzado para empatar o jogo para o Jacyobá. Era um resultado importante para o clube do Sertão alagoano, enquanto a torcida do atual bicampeão alagoano ficava na bronca, chateada com o desempenho abaixo do esperado na partida. Porém, os três jogadores que entraram no segundo tempo fizeram a diferença. Após Renatinho dar o passe ao primeiro gol e Rodrigo Pimpão marcar dois, foi a vez de Jean Cléber garantir três pontos ao Azulão do Mutange. Aos 48 minutos, em cruzamento de Pimpão na direita, Jean Cléber apareceu para cabecear e dar a vitória ao CSA.

Com o resultado, o Azulão do Mutange ocupa a liderança da competição estadual com seis pontos ganhos, enquanto o Azulão do Sertão fica no sexto lugar, com seis. O CSA volta a entrar em campo às 16 horas do próximo sábado (1º), quando enfrenta o River no Estádio Albertão, em Teresina/PI, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Por sua vez, o Jacyobá joga apenas na quarta-feira (5), diante do Murici, no Estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores/AL, pelo Alagoano.