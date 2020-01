Camacho lamenta derrota contra Ponte Preta: “Não convertemos as chances em gol”

Corinthians e Ponte Preta se enfrentaram nesta quinta-feira (30) no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2020. Jogando fora de casa, a equipe de Tiago Nunes perdeu de 2 a 1 e conheceu sua primeira rodada no Paulistão. Bruno Reis e Roger marcaram para a Ponte Preta no primeiro tempo. Boselli descontou para o Corinthians no início da segunda etapa.

Após a derrota, Camacho ressaltou que a partida foi dividida em qualidade em cada etapa, assumindo que o Corinthians “entrou no jogo” da Ponte Preta no primeiro tempo.

"Foi um jogo com dois tempos diferentes. No primeiro, entramos na deles de deixar o jogo lento, apostando no contra-ataque. No segundo foi outro jogo”, afirmou.

Por fim, o volante demonstrou insatisfação com a derrota por mais que a equipe tenha jogado bem. O atleta ainda disse que a equipe não soube converter as chances criadas em gol.

“Jogamos bem, mas não convertemos as chances em gol", finalizou Camacho.

Próximo jogo

O próximo confronto do Corinthians pelo Campeonato Paulista é diante o Santos na Arena Corinthians, em São Paulo, no domingo (2), às 11h.