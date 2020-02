Após goleada do Mirassol no Paulistão, João Denoni crava: "Vamos brigar pela classificação"

O Mirassol ao lado do São Paulo são os únicos clubes invictos no Paulistão 2020. Após a goleada aplicada fora de casa por 6 a 0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o meia João Denoni falou com exclusividade à Vavel Brasil.

Depois de três empates consecutivos, o Mirassol venceu sua primeira partida oficial na temporada. Contra o Botafogo-SP, a equipe viajou para o estádio Santa Cruz, onde aplicou a maior goleada do estadual até então. Com gols de Reniê, Camilo duas vezes, Daniel Borges, Romário e Juninho, o Leão de Araraquara empata com a Inter de Limeira na classificação do grupo C com 6 pontos na vice liderança, porém perde a posição por ter uma vitória a menos.

O time de melhor ataque deslanchou contra os mandantes, e depois da exibição de orgulhar o torcedor, o meia João Dedoni, de 25 anos, falou sobre o momento da equipe e suas expectativas para a temporada.

"O Mirassol montou uma grande equipe, Paulistão é sempre muito difícil, mas estamos com o pensamento em se classificar. Vejo com bons olhos essa possibilidade, se mantermos a regularidade, com certeza conseguiremos algo muito bom para o torcedor", afirmou.

Entrando na segunda etapa da partida da noite anterior, João Denoni que está no clube desde o ano passado, também comenta sobre seu futuro.

"Venho me preparando para ajudar o Mirassol em campo, espero que o clube consiga ir longe na competição e assim, vamos ganhar uma grande visibilidade, mas deixo isso nas mãos de Deus", disse.

Revelado pelo Palmeiras em 2012, o meia que integrou as categorias de base do próprio Mirassol, nas categorias Sub-15 e Sub-17, destaca o carinho com o Alviverde, e fala sobre um provável reencontro com seu antigo clube.

"É sempre bom jogar contra o Palmeiras, rever antigos amigos, a antiga torcida, mesmo sendo agora um adversário. Eu tenho um carinho enorme com eles, mas quando houver o jogo, espero que o Mirassol vença", realçou.

Destacando o compromisso de brigar pela classificação, Dedoni finaliza a entrevista com um recado para o torcedor do Mirassol.

"Alô torcedor, contamos com o apoio de vocês, vamos lutar juntos, jogo a jogo para ir longe nessa competição, pra cima deles Leão", ressaltou João, já identificado com a torcida.

Classificado para a Série D nesta temporada, o Mirassol aposta em experientes jogadores para seu plantel. Camilo ex-Botafogo e Internacional, Marcelo Toscano ex-Paraná Clube e América/MG, Ernandes ex-Atlético/GO e Ceará, Paulo Roberto ex-Corinthians, Maranhão ex-Fluminense e Romário, ex-Santos são atletas contratados pelo Leão.

Com passagens pelo Palmeiras durante 2012 e 2013, o meia também tem em seu currículo uma vasta experiência pelo futebol paulista. Oeste, Ituano e Red Bull Brasil foram equipes defendidas por Dedoni, além do Atlético Goianiense em 2015.