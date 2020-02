Clássico Ba-Vi pela Copa do Nordeste tem arbitragem definida

No próximo sábado (08), a cidade de Salvador vai ser palco do primeiro clássico estadual, Bahia e Vitória entram em campo pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu e divulgou os nomes dos responsáveis pela arbitragem desse jogo repleto de rivalidade e que promete muita emoção aos seus torcedores.

O trio de arbitragem é composto pelo árbitro central pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior que será auxiliado pelos assistentes Francisco Chaves Bezerra Júnior e Marcelino Castro de Nazaré, ambos também do estado de Pernambuco.

No momento, o Esquadrão de Aço ocupa a vice-liderança do Grupo A com quatro pontos e o Leão está no quinto lugar do Grupo B com dois pontos.