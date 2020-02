Semifinais definidas e só um grande na decisão da Taça Guanabara

Tudo definido nos grupos da Taça Guanabara. Após a sexta e última rodada ser encerrada no domingo (9), os quatro classificados às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca, Boavista, Flamengo, Volta Redonda e Fluminense, conheceram seus adversários no mata-mata.

Na quarta-feira (12), o clássico Fla-Flu será a primeira semifinal disputada. Os dois entram em campo às 20h30, no Maracanã. Já no domingo (16), às 16h, é a vez de Boavista e Volta Redonda medirem forças na segunda semifinal no Elcyr Resende.

Os grupos

Líder do Grupo A com 13 pontos, o Boavista do técnico Eduardo Allax surpreendeu na chave. Nos seis jogos, foram quatro vitórias — uma delas sobre o então invicto Fluminense, no Maracanã —, um empate e só uma derrota, para o Vasco. O saldo de gols da equipe de Saquarema ficou em +6, superior ao do Flamengo, comprovando o bom entrosamento do trio ofensivo Erick Flores, Tartá e Dantas.

Por sua vez, o Rubro-Negro também somou 13 pontos, mas teve +5 em saldo de gols, ficando em segundo. Foi derrotado apenas no clássico contra o Flu, empatou uma vezes e venceu outras quatro, mesma campanha que o Boavista. Sem contar que atuou nas quatro primeiras rodadas com a equipe sub-23.

Já no Grupo B, quem deu as cartas foi o Fluminense. Foram cinco vitórias e uma derrota. Mas o principal da campanha tricolor é a formação do padrão de jogo que o treinador Odair Hellmann está conseguindo pôr no time. Os 15 pontos deixaram o FFC em primeiro.

O outro classificado na chave do Flu foi o Volta Redonda. Com o experiente Bernardo comandando o meio de campo, o Voltaço bateu o Botafogo e perdeu para o Flamengo. Ao todo, 12 pontos conquistados em quatro vitórias e dois revezes.

Dessa forma, os grandes da capital Vasco e Botafogo ficaram de fora do mata-mata ficarem em quarto e terceiro, respectivamente, em seus grupos.

Agora, resta aguardar para ver quem chegará às decisão do primeiro turno carioca.