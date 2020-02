Diante do Sol de América, no Paraguai, Goiás inicia caminhada na Copa Sul-Americana 2020

Em busca do sonhado título da Copa Sul-Americana, que não veio em 2010, quando foi vice-campeão para o Independiente da Argentina, o Goiás inicia a caminhada na competição em 2020 nesta terça-feira (11), diante do Sol de América, às 21h30, no Estadio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai.

Será a segunda vez na história que a equipe Esmeraldina jogará no Paraguai. A primeira foi em 2009, quando foi derrotado pelo Cerro Porteño por 2 a 0.

Recuperação

O Sol de América vem de derrota no Campeonato Paraguaio. Na última sexta-feira (07), perdeu para o Guaireña por 2 a 0, fora de casa. No geral, não começou a competição bem, já que em quatro jogos, perdeu três, venceu apenas um e no momento, ocupa a 10° colocação do nacional.

Os Los Danzarines buscam a recuperação na Copa Sul-Americana, já que será a quinta participação seguida na competição internacional. No ano passado, chegou até a segunda fase, quando foi eliminado pelo Botafogo por 5 a 0, na soma dos dois placares.

Provável escalação do Sol de América: Centurion; Cazal, Portillo, Villalba, Cobos; Jourdan, Vera, Acuña. Novick; Pardo, Viera.

Manter invencibilidade

Em 2020, o Goiás ainda não sabe o que é sair derrotado de campo. Nos seis jogos, foram três vitórias e três empates, incluindo uma classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, após vencer o Fast Clube, fora de casa por 2 a 0.

Para a partida diante da equipe paraguaia, o técnico Ney Franco não contará com Léo Sena e Henrique Almeida, lesionados. Além de Sandro, que ainda aprimora a condição física.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Pintado, Luiz Gustavo, Fábio Sanchez, Jefferson; Gilberto, Thalles, Marcinho, Daniel Bessa, Victor Andrade; Lucão.