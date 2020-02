Flamengo esboça goleada, Fluminense reage, mas Rubro-Negro chega à final

7150'Diante de 53.571 pessoas, Flamengo e Fluminense protagonizaram a partida mais eletrizante do Cariocão até o momento. Pela semifinal da Taça Guanabara, o Rubro-negro abre três gols de vantagem, mas depois da reação tricolor, a classificação para a final apareceu de forma dramática.

Com gols de Bruno Henrique (3'), Gabigol (9') e Filipe Luís (50'), o Flamengo fez a melhor aparição da temporada durante o primeiro tempo. Encurralando os mandantes, o time de Jorge Jesus em dez minutos já fizera 2 a 0 no marcador.

No entanto, ainda com o gol de Filipe Luís no começo do segundo tempo, o ritmo do Flamengo cairia no momento em que o Fluminense esboçara sua resposta.

Com o recurso da bola aérea, a equipe de Odair Hellmann diminuiu o placar com Luccas Claro (61'), em seu terceiro gol no estadual, e logo depois com Evanílson (71'). Durante esse período, o Fluminense teria um gol de Fernando Pacheco anulado pelo VAR.

Com a vitória, o Flamengo emplaca o terceiro resultado positivo em sequência. Bruno Henrique e Gabigol, juntos, somam 5 gols em três partidas.

Portanto, apesar da vantagem do empate por ter a melhor campanha, o Fluminense está eliminado da Taça Guanabara. Já o Flamengo aguardará o vencedor de Volta Redonda ou Boavista para confirmar o adversário da decisão.